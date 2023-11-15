Есть, кататься, любить: чем заняться на курорте «Эльбрус»

Зима — время сытных ужинов и чаепитий всей семьей, прогулок среди покрытых инеем деревьев и походов по магазинам в поисках самых милых свитеров с оленями. А еще это отличный повод отправиться в горы.

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1. Закупиться сувенирами на новой ярмарочной площади

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На поляне Азау, где начинается канатная дорога курорта, открылась новая торгово-ярмарочная площадь. В теплых павильонах у подножия Эльбруса можно купить сувениры на память об отпуске и подарки членам семьи и друзьям.

На многочисленных прилавках — шерстяные носки со снегирями и оленями, свитера с морозными узорами и высочайшей вершиной Европы, уютные тапочки, эффектные папахи, красочные вазы и кувшины с бытовыми сюжетами, посуда и, конечно, магнитики. Здесь же продаются аксессуары для отдыха и детские игрушки. С выбором помогут вежливые продавцы.

2. Поесть хычинов с травяным чаем в местных кафе

После шоппинга любая еда вкуснее, а в горах тем более. Например, в кафе «Панорама 3500м» на станции «Мир» можно перекусить не только за барной стойкой, но и у больших окон или на открытой террасе с видом на Эльбрус. Здесь подают хычины и шашлык, шорпу и лагман, десерты, кофе, глинтвейн и травяные чаи.

В меню Coffee 5642 на поляне Азау— балкарские хычины, осетинские пироги, хот-доги, мясо халяль и зерновой кофе. В кафе Freeride возле подъемника также можно поесть шашлык и кавказскую кухню, запивая блюда горячим чаем и рассматривая снимки истории восхождений на Эльбрус на стенах.

Кафе-бар Nostalgie на первом этаже отеля AzauStar хотя и украшен спортивно-фанатской атрибутикой — майки, шарфы, флаги и постеры, но без вида на горы из панорамных окон вы не останетесь. Кроме блюд кавказской и европейской кухни в меню есть позиции для вегетарианцев, а также чай, кофе, травяные и ягодные сборы. Рядом с кафе-баром — хранилище для лыж, шкафчики для сменной обуви и сушка для ботинок.

«Отдохнуть» от хычинов можно на станции «Рома-1» гондольной канатной дороги Старый Кругозор, где в кафе People Havaet на высоте 3000 м подают бургеры, роллы в тортилье и стейки. В Fat Climber на поляне Азау также можно перекусить американским фастфудом и шаурмой.

3. Покататься на карачаевских лошадях

Прогулка верхом на породистых скакунах на фоне заснеженных лесов и горных пейзажей — один из самых живописных способов исследовать Приэльбрусье. Конюшни находятся на поляне Чегет, недалеко от сувенирного рынка и рядом с главной дорогой к Эльбрусу, не доезжая до поворота на Чегет. Маршруты прогулок пролегают в ущелье Терскол, к обсерватории Пик Терскол, по лесным тропинкам от Поляны Чегет до Поляны Азау, по южным склонам горы Чегет, до Поляны Нарзанов и в ущелье Юсеньги.

Почему именно карачаевские кони? Эти красивые животные знамениты не только неприхотливостью, но и спокойным нравом, уравновешенностью, поэтому на прогулку можно отправиться всей семьей. Каждую группу сопровождает опытный гид-коневод, который поможет найти взаимопонимание с лошадью. Если же у вас нет опыта верховой езды, эксперт научит необходимым приемам.

4. Полюбоваться видами со смотровой и сделать эффектные селфи

Панорамный вид на гряду Главного кавказского хребта открывается с новой смотровой площадки, расположенной на станции Мир 3500 м. В ясную погоду отсюда можно любоваться вершинами Дыхтау (5204 м), Шхара (5193 м), Коштантау (5152 м) и, конечно, виден сам Эльбрус — пики 5642 м и 5621 м.

Если от бескрайних просторов и свежайшего воздуха не закружится голова, поднимитесь до станции «Гарабаши». Точка 3847 м — самая высокая в России, куда можно добраться на гондольной канатной дороге. Поездка от поляны Азау с пересадкой на станциях Старый Кругозор (3000 м) и Мир (3500 м) займет около получаса.

Тем, кто готов добраться до рекордной отметки, наградой станут эффектные снимки. Фотозона «Отражение твоего мира» — это огромный зеркальный куб в пешей доступности от станции «Гарабаши». Главное, чтобы не подвела погода, которая на такой высоте нередко капризна. До локации можно добраться за пять минут ходьбы на каменной гряде: следуйте по указателям или уточните маршрут у сотрудников канатной дороги или у спасателей.

После прогулки на фоне кавказских пиков и вечных ледников можно согреться чаем из трав Приэльбрусья или отправить открытку близким с самого высокогорного почтового ящика России. Главное — не забыть заранее купить марку в отделении «Почты России» в центре поселка Терскол.

5. И, конечно, покататься на лыжах или сноуборде

Прогулки и селфи, безусловно, важная часть отдыха, но на горнолыжный курорт в первую очередь все же едут, чтобы кататься. В этом сезоне на «Эльбрусе» планируют открыть 24 км трасс различного уровня сложности и пять канаток. Две новые позволят расширить зону катания на высоте 3500 м, а система искусственного оснежения обеспечит снежный покров на нижней трассе «Кругозор — Азау».