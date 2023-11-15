Родина Снегурочки: как в Костроме можно отдохнуть на Новый год

Новогодние праздники – это время, когда каждый из нас стремится найти особенное место, чтобы отдохнуть в кругу близких и создать незабываемые воспоминания. Вместе с появлением первых снежинок появляется желание погрузиться в настоящую сказку, где снег, елки и чудеса окружают нас повсюду. А одно из самых прекрасных мест, где можно исполнить эту мечту, – это Кострома, Родина Снегурочки.

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Расположенная на берегу Волги Кострома – это город, который сохранил в себе дух и национальную культуру Русского Севера. Словно в сказку попадаешь, ступая по его улицам, где вдыхаешь атмосферу великих событий и легендарных персонажей. Солнце, светящееся во времени, словно железный купол, нависшей над этим городом, усиливает впечатление на сказочность и снежную красоту

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Особенно Кострома прекрасна во время Нового года. Здесь создано все для того, чтобы гости города могли окунуться в волшебную атмосферу праздника. Улицы украшены яркими новогодними гирляндами, аллеи пересечены дорожками из снега, по которым можно прогуляться, наслаждаясь вьюгой, которая тихонько шепчет свои мелодии. Каждый уголок города становится настоящей сказкой, где можно встретить Снегурочку, Деда Мороза и других героев русских сказок.

КОСТРОМСКАЯ ЯРМАРКА

Одним из самых популярных мест для отдыха в Костроме на Новый год является Костромская ярмарка. Здесь можно отведать вкуснейших костромских пряников, приобрести сувениры, украшения и подарки себе и своим близким. Веселые аттракционы и горки радости не оставят равнодушными ни маленьких, ни больших. Костромская ярмарка – это настоящая сказочная страна, где исполняются самые заветные желания.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Помимо ярмарки есть множество других вариантов активного отдыха и развлечений на Новогодние праздники. Здесь можно покататься на коньках на катке с искусственным льдом, прокатиться на санках по волшебной снежной трассе, посетить концерты, театральные представления и фейерверки.

РЕЗИДЕНЦИЯ И ТЕРЕМ СНЕГУРОЧКИ

Терем Снегурочки открылся в 2008 году, на 5 лет раньше, чем резиденция. Первая костромская внучка Деда Мороза начала принимать гостей именно в там, в тереме. В любом из вариантов предполагается экскурсия в костюмированных нарядах. В домах представлены сказочные предметы – волшебные сани, традиционная русская печь, повсюду висят украшения. Здесь царит атмосфера волшебства, которая придется по душе каждому: и детям, и взрослым.

ГОРОД ИСТОРИЧЕСКИХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

Кострома – это не только сказка на Новый год, но и город исторических достопримечательностей. Обязательно стоит посетить символ города – Золотую улицу, где можно узнать о его истории и традициях. И не меньшее впечатление произведет посещение монастыря Варлаама – одной из самых больших и красивых монастырских обители Русского Севера. Все эти места погрузят вас в неповторимую атмосферу прошлого и расскажут великую историю Костромы.