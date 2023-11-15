В аэропорту Екатеринбурга началась массовая задержка рейсов из-за непогоды

В аэропорту Кольцово массовая задержка рейсов, вылетающих их воздушной гавани, а также прилетающих в город. Причиной стала непогода. Об этом сообщает корреспондент «ФедералПресс» с места событий.

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«В Кольцово задержка вылетов из-за погоды», – сообщил корреспондент.

Пассажиров проинформировали, что произошла задержка нескольких рейсов в Москву, Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Шарм-Эль-Шейх. Также произошла задержка и рейсов, прилетающих в город. Задерживаются самолеты из Читы, Оша, Барнаула, Сургута, Хабаровска, Новосибирска, Ханты-Мансийска.

Данные о задержках появились на информационных табло, установленных в аэропорту.

Вынуждены ожидать взлета и пассажиры, которые уже зашли в самолеты.

«В 7:50 началась посадка. Мы сели в самолет. И сидим до сих пор. Ждем свою очередь на противообледенительную обработку», – рассказала пассажирка Надежда.

По ее словам, самолет должен был вылететь в 8:30. Некоторые из пассажиров покинули воздушное судно.

«Семь пассажиров вышли из самолета», – отметила она.

Корреспондент «ФедералПресс» обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта «Кольцово». На момент публикации новости ответ не поступил.