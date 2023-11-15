Туристам в Костроме стали выдавать каски
В Костромской области решили развивать промышленный туризм, узнал KOSTROMA.TODAY.
«В рамках утвержденной региональной стратегии ведется работа по расширению перечня объектов, доступных для проведения экскурсий и посещения туристами, интеграции промышленных предприятий в экскурсионные программы. Осуществляется информационная поддержка объектов промышленного туризма в рамках выставочной деятельности, проведения ознакомительных туров. Создаются специальные демонстрационные залы на предприятиях, где показан весь путь производства товаров», — говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.
На экскурсии ходят не только костромские студенты и старшеклассники, но также сотрудники различных компаний и индивидуальные туристы.
Сейчас можно записаться на экскурсию в тепличный комбинат, музей льна, демонстрационные залы ювелирных компаний, промышленные производства и т.д.
По словам чиновников, на экскурсии уже сходили туристы со всей Костромской области, из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Пензы, Тулы, Московской области и т.д.
Туристам в Костроме стали выдавать каски