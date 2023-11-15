Туристам в Костроме стали выдавать каски

«В рамках утвержденной региональной стратегии ведется работа по расширению перечня объектов, доступных для проведения экскурсий и посещения туристами, интеграции промышленных предприятий в экскурсионные программы. Осуществляется информационная поддержка объектов промышленного туризма в рамках выставочной деятельности, проведения ознакомительных туров. Создаются специальные демонстрационные залы на предприятиях, где показан весь путь производства товаров», — говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.