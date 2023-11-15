Баджейские пещеры стали особо охраняемой территорией

Баджейские пещеры в Красноярском крае стали особо охраняемой территорией
Баджейские пещеры, расположенные в Манском районе Красноярского края, получили статус новой особо охраняемой природной территории (ООПТ). Соответствующее решение принято на заседании регионального правительства.
«Министр экологии края Владимир Часовитин сообщил, что комплексное обследование территории показало высокий уровень биологического и ландшафтного разнообразия, подтверждающий ее природоохранную ценность. В пещерах обитают девять видов животных отряда рукокрылые, численность которых напрямую зависит от сохранности карстовых систем», – пояснили в пресс-службе регионального правительства.
Речь идет о территории площадью до 300 га, включающей пещеры Темная, Ледяная, Белая и Медвежья. В правительстве отметили, что этот объект важен для сохранения бассейна реки Енисей, а кроме того, это популярное место отдыха жителей.
Статус ООПТ подразумевает введение ограничений на проведение здесь геологических работ, разрушение натечных образований, курение, разведение костров, рубку деревьев. Ограничений на туристическое посещение не предусматривается.