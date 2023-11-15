Баджейские пещеры стали особо охраняемой территорией

«Министр экологии края Владимир Часовитин сообщил, что комплексное обследование территории показало высокий уровень биологического и ландшафтного разнообразия, подтверждающий ее природоохранную ценность. В пещерах обитают девять видов животных отряда рукокрылые, численность которых напрямую зависит от сохранности карстовых систем», – пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Речь идет о территории площадью до 300 га, включающей пещеры Темная, Ледяная, Белая и Медвежья. В правительстве отметили, что этот объект важен для сохранения бассейна реки Енисей, а кроме того, это популярное место отдыха жителей.