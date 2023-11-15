Под Красноярском планируют построить пятизвездочный курорт

Под Красноярском планируют построить пятизвёздочный курорт за 1,3 млрд рублей
Его хотят возвести на берегу залива Шумиха к 2028 году.
Под Красноярском хотят построить пятизвёздочный курорт. Он будет первым таким в регионе. Об этом со ссылкой на пресс-службу корпорации развития Енисейской Сибири написал портал «Проспект мира».
В корпорации подписали соглашение с компанией «СатинРезортШумиха». Курорт планируют обустроить на берегу залива Шумиха к 2028 году. На территории возведут отель на 120 номеров, 15 коттеджей, два ресторана, спа-пункты и пункты прокаты спортивного инвентаря, обустроят спортивные и детские площадки.
По предварительным расчётам объём инвестиций составит 1,3 млрд рублей.
Курорт вошёл в план социально-экономического развития СФО до 2035 года.