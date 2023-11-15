Под Красноярском планируют построить пятизвездочный курорт

Его хотят возвести на берегу залива Шумиха к 2028 году.

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Под Красноярском хотят построить пятизвёздочный курорт. Он будет первым таким в регионе. Об этом со ссылкой на пресс-службу корпорации развития Енисейской Сибири написал портал «Проспект мира».

В корпорации подписали соглашение с компанией «СатинРезортШумиха». Курорт планируют обустроить на берегу залива Шумиха к 2028 году. На территории возведут отель на 120 номеров, 15 коттеджей, два ресторана, спа-пункты и пункты прокаты спортивного инвентаря, обустроят спортивные и детские площадки.

По предварительным расчётам объём инвестиций составит 1,3 млрд рублей.