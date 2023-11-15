Сильный шторм обрушится на Камчатку: волны достигнут 10 метров

На восточном побережье Камчатского края ожидается шторм. Синоптики прогнозируют непогоду в акватории Берингова моря на вечер 15 ноября.

© РИА "ФедералПресс"

По информации МЧС РФ по региону, метеоусловия будут неблагоприятными у Командорских островов в Алеутском округе. Ожидаются волны высотой до 10 метров.

Согласно прогнозам синоптиков, шторм будет продолжаться до середины ночи 16 ноября. Для населенных пунктов на побережье полуострова он опасности не несет.