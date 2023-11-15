Сильный шторм обрушится на Камчатку: волны достигнут 10 метров
На восточном побережье Камчатского края ожидается шторм. Синоптики прогнозируют непогоду в акватории Берингова моря на вечер 15 ноября.
По информации МЧС РФ по региону, метеоусловия будут неблагоприятными у Командорских островов в Алеутском округе. Ожидаются волны высотой до 10 метров.
Согласно прогнозам синоптиков, шторм будет продолжаться до середины ночи 16 ноября. Для населенных пунктов на побережье полуострова он опасности не несет.
Ранее метеорологи сообщали, что к концу этой недели россиян ожидает похолодание. Ветер переменится на северо-восточный и послужит переходом к зиме.