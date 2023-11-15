Эксперты посоветовали спасаться от осенней хандры в Чите

Один из российских сервисов путешествий составил список из пяти городов для спасения от осенней хандры, включая Читу, Улан-Удэ, Хабаровск, Омск и Оренбург.

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Улан-Удэ привлекает туристов своим солнечным светом, который светит здесь более 250 дней в году, и множеством достопримечательностей, включая музей истории, огромную голову Ленина и Иволгинский дацан, где хранится тело буддийского учителя Даши-Доржо Итигэлова.