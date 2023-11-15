Эксперты посоветовали спасаться от осенней хандры в Чите
Один из российских сервисов путешествий составил список из пяти городов для спасения от осенней хандры, включая Читу, Улан-Удэ, Хабаровск, Омск и Оренбург.
Улан-Удэ привлекает туристов своим солнечным светом, который светит здесь более 250 дней в году, и множеством достопримечательностей, включая музей истории, огромную голову Ленина и Иволгинский дацан, где хранится тело буддийского учителя Даши-Доржо Итигэлова.
Чита предлагает туристам насладиться видом со смотровой площадки Титовской сопки и посетить деревянные здания телеграфа, почты, дацана и Шумовского дворца. Согласно данным экспертов, в Чите в среднем 230 солнечных дней в году.