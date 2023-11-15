Почему нужно посетить дом Николая Ракицкого в Тарусе

Одноэтажный дом с разноцветными витражными окошками, увитый лимонником и актинидией на окраине Тарусы. То ли сказочная избушка, то ли поленовский теремок.

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Кстати, первым дачником, который приехал сюда, в Тарусу, был именно художник Василий Поленов. А в 1926 году еще одним "пленником Тарусы" стал филолог, знавший шесть иностранных языков, ботаник, искусствовед Николай Ракицкий.

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Поговаривают, что одним из прототипов профессора Преображенского в "Собачьем сердце" Михаила Булгакова мог быть именно Ракицкий.

Николай Петрович решил перевезти в Тарусу из столицы свою любимую супругу, писателя, родоначальницу документальной прозы Софью Федорченко. Софья Захаровна во время Первой мировой войны служила сестрой милосердия. Оттуда она привезла книгу "Народ на войне": вся боль и изнанка войны были запечатлены в ней. Софья просто записывала за солдатами, ничего не добавляя и не приукрашивая.

Российская Газета

Литераторы восхищались и одновременно завидовали автору - как женщина могла написать такую страшную книгу. Ее высоко оценили Максимилиан Волошин, Максим Горький, Александр Блок. А Демьян Бедный обрушился с нелестной критикой. Кто-то разбирал книгу на цитаты, не упоминая автора. Так долго продолжаться не могло. И Софья Захаровна слегла... Ракицкий решил, что должен вернуть ее к жизни, увезя от сплетен, наговоров и косых взглядов.

Калужские изразцы

Когда декоратор из Москвы Евгения Жданова в 2020 году искала дом для дачи в Тарусе на популярном сайте объявлений, она не представляла, что станет владелицей музея-сада.

"Сад садом нельзя было назвать, - рассказала "РГ" Евгения. - Это были джунгли и заросли. Чтобы добраться до крылечка, нужно было их раздвигать. В доме, который использовался как семейный склад, среди хлама было большое количество интересных деталей и, в частности, я увидела печь с прекрасными калужскими изразцами. Дачу я себе не нашла, но поняла, что у этого дома должна быть вторая жизнь". К слову, дом был в запустении почти 50 лет.

После того как подписали сделку, падчерица Николая Петровича Елена Семеновна передала новой владелице несколько чемоданов с историческим кружевом, архивные документы, фотографии, книги, которые стали экспонатами будущего музея. Но сначала дом нужно было вернуть к жизни.

Евгения с помощниками отреставрировали коллекцию кружева, предметы интерьера, разобрали архивы, оформили старые фотографии и рисунки в багет, вычистили потолки, стены, полы, отреставрировали две печи. Помогали даже простые тарусяне, приходившие разбирать сад.

Ель упала на кабинет Николая Петровича - там переложили пол и потолок заново. А дом сам подсказывал, где размещать мемориальные предметы. По проводке поняли, где стояли кровати. По историческим фотографиям расставили мебель. Кресло Марины Цветаевой с рисунком Ракицкого оставили без реставрации. Удивительно, но краска на вышивке кресла сохранила первоначальный вид. Особый состав краски на основе казеина запатентовал сам Николай Петрович.

23 березы

Сад, заросший сорняками, восстановить было гораздо сложнее, чем дом. Сохранилось только 20% растений из 139 наименований, которые высаживал здесь Ракицкий. Агрономии он учился в Баварии, а саженцы привозил со всех частей света, не боясь выращивать их в капризном среднерусском климате и на холмистой тарусской земле, где в разных частях города одновременно разная погода - в то время как на возвышенности светит солнце, в оврагах льет дождь.

Говорят, что саженцам Ракицкий давал два шанса: если после второй подкормки растение не взойдет, то вместо него будет посажено другое. Трудолюбие, знание, любовь к своему делу сотворили Эдем. И это притом, что до 1954 года в Тарусе не было ни газа, ни воды, ни электричества. Ракицкого это не остановило - он сам носил воду из Оки. Сад зацветал ранней весной, и последние цветы в нем увядали в самом конце осени. Здесь прижились амурская сирень, выраставшая до 12 метров, 16 видов жасмина, маньчжурский орех, пионы. Вдоль 80-метрового забора Ракицкий посадил 23 березы, сохранявшие климат на участке.

Немало саженцев подарил Ракицкому его сосед, писатель Константин Паустовский. Обычно дачники ходят в гости с пирогами, а они ходили друг к другу с саженцами. Сегодня восстановить сад помогают известное ландшафтное бюро, которое создавало парк "Новая Голландия" в Петербурге, и филиал Тимирязевской академии в Калуге.

Российская Газета

Галерея под открытым небом

Еще одна страсть Ракицкого - искусство. Он собрал огромную коллекцию, которую передал в Тарусскую картинную галерею. Оригиналы по сей день хранятся там. А копии, напечатанные на ультратонкой керамике в натуральную величину, выставлены во всесезонной картинной галерее музея под открытым небом, рядом с домом Ракицкого: этюд к картине Василия Поленова "Христос и грешница", "Море у острова Капри" Ивана Айвазовского и портрет Софьи Федорченко кисти неизвестного художника.

Николай Петрович и его дом-сад спасли Софью Захаровну. Она выздоровела, стала снова писать. А Ракицкий, переживший супругу на двадцать лет, приезжал в Тарусу до последних дней.

Навигатор

Теперь в доме Ракицкого по адресу: город Таруса, ул. Шмидта, 38, расположился музей. Билет с экскурсией по дому и саду стоит 1000 рублей. Сеансы в субботу и воскресенье в 13.00 и 15.00. В 16.00 - чаепитие с пирогом по рецепту Николая Ракицкого, который оставил немало книг, посвященных кулинарии. Действует Пушкинская карта. Сегодня в доме проходят гастрономические праздники. А также мастер-классы по росписи керамики, балетные спектакли, концерты на сцене-ракушке в саду.

Афиша

Новогодняя елка в саду Ракицкого 23 декабря с 13.00 до 17.00

В предновогодние праздники загляните в музей Ракицкого на ярмарку, на которой можно будет купить теплые уютные подарки для дома, керамику, подсвечники, предметы оформления интерьера, посуду, вязаные вещи, созданные тарусскими художниками и рукодельницами. Как рассказала Евгения Жданова, в этот день пройдет конкурс дизайнерских елок, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, угощение чаем из антикварного самовара, домашней выпечкой и вареньем из плодов экзотических растений сада.

Кстати

Пирог по рецепту Николая Ракицкого

2-3 яйца (зависит от размера яиц)

1 чашка сахара

1 чашка муки

2-3 яблока

чашка черной смородины, свежей или замороженной