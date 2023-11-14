Названы популярные у россиян направления для отдыха зимой

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел среди россиян опрос, в ходе которого выяснил наиболее популярные зимние направления для путешествий внутри страны. Оказалось, что зимой большинство респондентов планируют посетить столицу (24,2%), а также Санкт-Петербург. Результаты исследования есть у RT.

© Вести Подмосковья

Кроме того, многие россияне планируют отправиться на зимние каникулы в горы: 9,6% бронирований оформлено в поселке Эсто-Садок в Сочи. Кроме того, в ТОП10 популярных направлений вошли Республика Казань (3,1% голосов), Калининградская область (2,9%), Нижегородская область (1,9%), Иркутская область (1,7%), Мурманская область (1,3%) и Кемеровская область (1,1%).