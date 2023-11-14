В Татарстане растет число глэмпингов, но рынок далек от насыщения

Республика сегодня считается одним из лидеров России по созданию мест комфортного отдыха на природе в России. Причина - в финансовой поддержке тех, кто готов строить модульные некапитальные объекты, полагают власти региона.

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Корреспондент "РГ" выяснил, какие ошибки совершают предприниматели при открытии глэмпингов и что заставляет бизнес участвовать в подобных проектах, несмотря на риски.

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Неоправданные сроки

В 2021 году грантовую поддержку на общую сумму более 47 млн рублей получили 18 республиканских объектов размещения на природе. Еще через год по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" на создание баз с модульными некапитальными строениями регион получил уже 270 млн. Сегодня в Татарстане работает 43 глэмпинга. По правилам бизнесмены вложили в создание туристической инфраструктуры денег не меньше, чем получили от государства.

В этом году республику чуть было не оставили без федеральных вливаний. Татарстан не вошел в список получателей субсидий, которые отправились территориям, еще не получавшим поддержку. Однако уже осенью было объявлено о дополнительном финансировании программы, и регион "отвоевал" 210 млн на 15 проектов на 2023-2024 годы.

При этом выиграть конкурс стало едва ли самым простым этапом - куда сложней оказалось освоить выделенные средства вовремя. Деньги на строительство в прошлом году поступили бизнесу в октябре-ноябре. Но уже в феврале-марте предприниматели были обязаны предоставить не менее 10 уютных домиков, способных принимать гостей не только летом, но и зимой.

- Конечно, мы торопились, - говорит совладелица глэмпинга Yurt Resort Римма Якупова. - Получили от государства 15 млн, своих средств вложили гораздо больше, но нам нужно было доказать, что и вода, и канализация, и электричество в новых домиках есть. А весной, когда земля оттаяла, все подземные коммуникации пошли вниз... И все пришлось исправлять за свои деньги.

В глэмпинге "Бобры и утки" в домиках пришлось переделывать полы. С похожими проблемами столкнулись многие бизнесмены.

Ранее деньги выделялись через Ростуризм. После его ликвидации эта функция перешла в Минэкономразвития РФ. В планах ведомства - дать бизнесу еще год после получения субсидий на реализацию своих проектов. Так что теперь, возможно, такой неоправданной спешки удастся избежать.

Сон в соснах

Тем не менее государственная поддержка предпринимателей стала весомым аргументом при принятии решения о реализации рискованного проекта. При этом все отмечают, что огромную помощь сыграла дирекция по развитию природных территорий и экотуризма фонда "Институт развития городов РТ". Там даже вышло методическое пособие с указанием возможных ошибок при открытии такого бизнеса и способов решения проблем.

- Мы, прежде чем открыть свою базу, ездили по России, набирались опыта. И везде, куда бы ни приезжали, нам завидовали, - говорит владелец глэмпинга "Сосны" Татьяна Игнатьева. - Завидовали поддержке со стороны местных властей, начиная от помощи в составлении заявок на конкурс по федеральным инвестициям и заканчивая советами по оформлению документов и предостережениями, как лучше не поступать.

По словам куратора по работе с предпринимателями дирекции Платона Левицкого, сейчас есть запрос со стороны бизнесменов на недорогие проекты. То есть люди, отдохнув на том или ином объекте, загораются построить нечто подобное, не осознавая, что это непростое вложение капитала.

- Мы думали, сейчас построим свои модульные дома и, как в сказке, сядем с бокальчиком шампанского на крылечке - будем наблюдать, как развивается наше дело, - признается Татьяна Игнатьева. - Для меня туристический бизнес и сфера услуг, честно говоря, оказались сложным занятием. Но мы учимся сами, прислушиваемся к пожеланиям гостей, все впитываем в себя.

Татьяна вместе с мужем занимаются строительным бизнесом и долго искали участок, чтобы попробовать свои силы в новом деле.

Практически за каждым глэмпингом стоит уникальная история либо владельцев, либо места, где располагаются домики. Семейной паре Игнатьевых удалось найти сосняк на земле сельхозназначения. Но предприниматели сознательно не стали спиливать деревья, они стали тем самым конкурентным преимуществом в борьбе за туриста.

- Мы намеренно поставили домики таким образом, чтобы никто друг другу не мешал, - говорит Татьяна Игнатьева. - Наша "фишка" - это сосны, тишина и сон. Люди в буквальном смысле приезжают к нам отсыпаться. Еще можно в чане на свежем воздухе попариться. Зимой планируем лыжную трассу сделать, тут есть несколько хороших спусков.

В Yurt Resort тоже есть своя "фишка". Помимо 10 типовых домиков здесь построили семь настоящих юрт, в которых предоставляется сервис как в хорошей гостинице, да еще и по стандарту халяль.

"Молодость" на эмоциях

Если у вас веселая компания, то добро пожаловать в "Молодость". Это место отдыха расположено рядом с бывшим культовым студенческим лагерем "Кардон". И еще один проект предпринимательницы Альбины Фахрутдиновой, автора и создателя первого в Татарстане глэмпинга с названием "Дикая собака Динго". Когда в 2018 году она представляла его инвесторам в Сколково, то, по словам Альбины, на нее смотрели как на девушку, которая первый день за рулем. Но всего за четыре года глэмпинги стали чуть ли не главной движущей силой развития внутреннего туризма.

Несмотря на то что у "Собаки" имелось много поклонников, проект был поставлен на паузу. Глэмпинг размещался в красивом и живописном месте, на острове, но добираться до него было сложно. И на обслуживание самого объекта уходило слишком много средств. "Молодость" Фахрутдинова решила сделать как "чистовик". Набрала кредитов и заложила все имущество. Без какой-либо финансовой поддержки от государства. Учитывая все предыдущие ошибки.

- Главная моя ошибка - я создавала очень бюджетный вариант с "Динго". Надо было сразу делать все хорошо и основательно, и сейчас это был бы экономически рентабельный проект, - говорит предпринимательница. - Еще одна моя ошибка - неразумные инвестиции, на эмоциях. Есть один страх - привлекать партнеров и инвесторов. Но, с другой стороны, я делаю то, что хочется, а не то, что принято. Можно было бы поставить домики, которых уже пруд пруди. Но мы решили поставить шатры-палатки, в которых очень хорошо высыпаешься. Если бы этот проект делался просто ради денег, мы бы сами так не кайфовали от процесса. А мне нравится работать над своей "Молодостью".

Работать некому

В глэмпинге все продумано. Внутри и снаружи - масса приятных мелочей. Даже в туалете есть подставка для телефона и сенсорный дозатор для мыла. Снаружи - тропа препятствий с разным наполнением: песок сменяют шишки, камни, трава. Есть своя мастерская в форме прозрачного куба с музыкальными инструментами внутри. Она пользуется популярностью, уверяет хозяйка, - многие гости в детстве учились музыке, умеют и хотят играть, но при посторонних стесняются. Внутри шатра - классная акустика, но звук остается внутри. И это очень романтично, особенно в дождь.

- Тут и моя личная история, - признается Альбина Фахрутдинова. - Мне 39, и я всю свою молодость пахала. Я ее пропустила. Многие предприниматели меня поймут. И вроде бы теперь есть время, деньги, почему бы эту самую молодость не компенсировать? Приехать с компанией, покататься на велосипеде, поиграть в волейбол, устроить концерт на нашей сцене... Это место для того, чтобы нормально, по-человечески повеселиться. Поэтому мы не запрещаем шум и жаркие вечеринки.

Но привлечение клиентов - не единственная задача для глэмперов. Еще одна головная боль - персонал. По словам Фахрутдиновой, его надо нанимать на старте, обучать и не экономить. Зачастую объекты отдыха находятся в сельской или дачной местности. Оставшиеся там местные жители не готовы много работать, особенно в момент становления бизнеса.

- Мы постоянно в поиске, людей просто нет, - сетует Римма Якупова. - Мне на постоянную основу нужны горничные и администратор. А приходится довольствоваться тем, что летом работают одни, осенью другие или люди совмещают.