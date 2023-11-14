На Тургояке запустили экотропу для инвалидов

В Челябинской области впервые была организована экологическая тропа, адаптированная для людей с инвалидностью, проложенная вдоль берега озера Тургояк в Миассе. Об этом сообщает центр проектного развития и туризма челябинского региона.

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Лесная дорога была отсыпана щебнем и хорошо освещена, что делает маршрут доступным для прогулок на колясках. Он также удобен для пожилых людей, беременных женщин и родителей с детьми.

На начало маршрута установлены камеры хранения, где посетители могут оставить свои сумки и другие вещи, которые могут отяжелять прогулку. Кроме того, оборудована парковка для автомобилей и велосипедов. Вдоль тропы установлены беседки, скамейки, урны и указатели, а посетители, желающие кормить птиц, могут принести с собой корм.