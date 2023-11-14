Ретропоезд на паровой тяге выполнил 20‑й туристический рейс

14 ноября туристический ретропоезд на паровой тяге совершил свой 20 рейс до ст. Нижний Новгород-Сортировочный. Участниками мероприятия на Горьковской магистрали стали учащиеся школ Нижегородской области. В рамках тура у пассажиров была уникальная возможность побывать в Царском павильоне на железнодорожном вокзале Нижний Новгород, ознакомиться с историей его создания и интересными фактами. На ст. Нижний Новгород-Сортировочный школьники посетили Музей истории и развития ГЖД, а также уникальную открытую площадку «Паровозы России», где в интерактивной форме узнали историю Горьковской магистрали.

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«На Горьковской магистрали активно развивается география путешествий на ретропоезде с паровой тягой. С сентября 2023 года участниками такого исторического тура стали порядка 1,1 тыс. человек. Это очень хороший результат. Мы не останавливаемся на достигнутом и работаем над развитием железнодорожного туризма, созданием новых направлений и интересных для пассажиров туров», – подчеркнул начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

Также начальник Горьковской магистрали отметил, что в состав данного туристического поезда входят уникальный паровоз П 36 и новые комфортабельные вагоны. В отделке салонов использованы современные материалы и комплектующие, позволяющие создать для пассажира максимально комфортные условия проезда. Каждый из них оборудован установкой кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.