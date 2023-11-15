Дед Мороз отправился в новогодний тур по России

До наступления Нового года еще полтора месяца. Но главному Деду Морозу страны не сидится в своем тереме в Великом Устюге. Чтобы лично поздравить ребятишек и их родителей с наступающим 2024 годом, поднять настроение и укрепить веру в чудеса, поезд с резиденцией главного волшебника страны отправился в новогодний тур. Какие новинки увидит детвора, выяснил накануне старта поезда корреспондент "РГ".

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Третий маршрут

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В этом году Дед Мороз совершает третье такое путешествие из Великого Устюга по разным городам страны. Вышел он в путь 11 ноября 2023 года, а вернется в свою вотчину уже 13 января 2024 года. В общей сложности Дед Мороз проведет в дороге 64 дня. Во время своего вояжа он проедет почти 33 тысячи километров. Такое длительное путешествие уже попало в Книгу рекордов России. И перед отправкой в Великий Устюг Деду Морозу вручили сертификат, подтверждающий достижение. В этом новогоднем туре этого года документ станет одним из экспонатов. "Поедем на Крайний Север, побываем в Республике Коми, проедем по БАМу, заглянем в Тынду, - рассказал "РГ" накануне старта путешествия Дед Мороз. - В Москве ждите нас 27 декабря, а в Санкт-Петербург доберемся уже в Новом году, 6 января. Всего посетим 83 города. Привезем со Снегурочкой и моим помощником гномом Паулем праздник и хорошее настроение, анимационную программу, поздравления".

Под парами и дымом

Поезд этот непростой: не электричка, не тепловоз, не "сапсан", а самый настоящий древний паровоз. Для тех, кто не знает: последняя паровая машина для железной дороги сошла с советского конвейера еще в 1961 году. С тех пор паровозы в России не делают. Однако и старенькие еще отлично несут службу. Спереди паровоз украшает гигантская снежинка. Борта состава расписаны картинками с изображениями новогодних героев, заснеженных просторов, снегирей, зайцев, снеговиков. Необычнее всего состав выглядит вечером, когда все вагоны сияют белой иллюминацией.

Самый нелюбимый вагон взрослыми, но куда тянут дети после представления,- сувенирный. Фото: poezddedamoroza.ru

Бесплатно для всех

Новогодних программ две. Первая - бесплатная - пройдет в каждом городе, где поезд сделает остановку на вокзальной площади. Там запланирована двухчасовая анимационная программа с участием артистов и массовиков для всех посетителей вокзальных комплексов. Отмечу, что начнется программа за 20 минут до прибытия поезда. Конечно, собравшихся, как только поезд дойдет, поздравят Дед Мороз, Снегурочка.

Что касается платной программы, то ее посмотреть смогут только жители 65 городов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга и других. Это будет трехчасовая программа с экскурсией по поезду.

Свой театр

Впервые в этом году в новогоднем подвижном составе есть вагон-театр. Выглядит он как мини-вариант Большого театра: с мягкой обивкой стульев, парадными золотыми и красными занавесами с новогодними шарами на стенах. Но привычной сцены нет, треть вагона занимает ширма кукольного театра с прорезью по центру. Ширма расписана новогодними сюжетами. В четырехугольной прорези, словно в древние века на рыночных площадях, и будут показывать кукольное представление: зимним героям нужно спасти волшебство от рук злодеев. Длится представление 45 минут.

Просмотр спектакля платный и не входит в стоимость посещения поезда-резиденции. Так как помещение вагона небольшое, количество билетов ограничено. "Продажи билетов в резиденцию и на спектакль открываются за 30 дней до начала, - рассказали "РГ" в пресс-службе Российской железной дороги. - Чтобы точно попасть, покупайте билеты, как только открывается продажа".

Что еще посмотреть

Начинается посещение резиденции Деда Мороза с вагона "Сказочная деревня". В вагоне три тематические зоны, в каждой из которых находятся и проводят с ребятами игру-квест сказочные персонажи: Шуршик, Дед Трескун, Тетушка Аушка. Одна из частей вагона выглядит как дремучий лес, еще одна - небольшой деревенский дом с большой белой печью, украшенной связками шишек и баранок. Есть здесь столы, лавки и другая атрибутика сельской жизни. Ребята должны правильно ответить на загадки хозяев своих территорий. Только пройдя квест, можно идти дальше. В поезде есть несколько комнат для игр и концертов. Например, есть комната - ледяной замок. Комната оформлена необычно: с потолка свисают сосульки, а пол засыпан снежинками. Что интересно, рядом с троном выросли гигантские кристаллы.

В сказочном поезде собрано много любопытного, например, здесь есть настоящая русская печь,лавки, горшки, деревянные ложки и прочие предметы, характерные для сельской жизни. Фото: poezddedamoroza.ru

Кульминация экскурсии - посещение приемной Деда Мороза. В центре зала стоит бело-красно-золотой трон. Именно на таком и должен сидеть главный зимний волшебник страны: статный дед в красном парчовом халате с большой белоснежной кудрявой бородой, а на голове держать корону с самоцветами. Рядом с троном белый в инее сундук с подарками. Есть там и новогодняя елка, состоящая только из игрушек, ни одной ветки не видно.

В завершение программы - чаепитие в одном из вагонов-ресторанов. На каждом столике там стоят миниатюрные дизайнерские елочки. Помимо старинных бра на стенах, светятся и сказочные светильники, укутанные в мишуру. Отдельно оборудовано фотокупе для снимка с волшебником. Самый нелюбимый вагон взрослыми, но куда тянут дети после представления, - сувенирный. Здесь в витринах расставлены сотни различных новогодних безделушек.

В ледяном замке растут кристаллы, серебрятся инеем стены и вообщеатмосфера настолько холодная, что хочется скорее согреться. Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН "Москва"

Огонь и трубы

Еще одна бесплатная и очень популярная локация в составе Деда Мороза - кабина машиниста. Чтобы добраться до нее, придется выстоять очередь. Дежурный кочегар или волонтер помогут забраться в высокую кабину. В самой кабине на площади в два квадратных метра жарко от огня из топки. Некоторым даже разрешают дать гудок. Но подбросить угля или повертеть замысловатые рычажки нельзя, паровозы-то рабочая машина, а не экспонат.

Как найти?

Расписание состава можно найти на сайте poezddedamoroza.ru

Время и номер платформы объявляют по громкой связи на вокзалах. К поезду также ведут указатели.