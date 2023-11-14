Эксперты объяснили любовь россиян к приключенческому туризму на Алтае

У россиян растет спрос на активный отдых, а Республика Алтай, согласно недавно проведенному исследованию, стала самым популярным направлением для приключенческого туризма.

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Это объясняется любовью жителей страны к горам, а также большим количеством глэмпингов в регионе, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"Алтайский край — он привлекает, он манит, так же, как и Республика Алтай. И там расположено немало маршрутов, — объяснил Барзыкин телеканалу "360". — Есть и приюты, глэмпинги. Их уже более 400 в России, и система поддержки их развивается ежегодно".

Россия входит в топ-5 стран по богатству природно-рекреационных ресурсов, отметил вице-президент РСТ. Желающие могут найти практически любой вид отдыха, так как природа в стране подарила отрасли много конкурентных преимуществ, подчеркнул он. Алтай — не единственное направление, где в последние годы активно развивается туризм.

Также в числе направлений, на которые растет спрос, — Ставропольский и Краснодарский края, Северный Кавказ и другие. Причем в России растет количество пешеходных маршрутов на фоне роста спроса на активный отдых, подчеркнул эксперт.