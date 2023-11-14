Первый агроэкотуристический парк в Северной Осетии открылся для приема гостей
В Северной Осетии готов к приему туристов агроэкотуристический парк «Земля Осетия». Пока запущена первая очередь этого инвестпроекта.
«Северная Осетия успешно вливается в тренд агротуризма: у нас появилась своя первая агродеревня! Своих гостей ждет агроэкотуристический парк „Земля Осетия“. Это инвестпроект компании „Мастер-прайм. Березка“. Первую очередь парка уже запустили», — сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло по итогам посещения площадки.
Агродеревня расположена в селе Дзуарикау Алагирского района, ее общая территория составляет 20 гектаров. На участке уже работают торговый павильон и дегустационный зал, создана зона общения «Солнечный круг», где гости могут отдохнуть и обменяться впечатлениями.
Также построен первый гостевой дом для туристов. В течение года планируется возвести еще пять таких шале, после чего на территории агропарка смогут одновременно жить 50 человек.
«Гостям помогут составить интересную программу пребывания: кому-то захочется научиться доить коров, кто-то решит попробовать приготовить сыр или, например, поучаствовать в сборе урожая. Для жителей больших городов все это — настоящее приключение и незабываемые эмоции! А для нашего региона — еще один шаг в освоении новых направлений туризма и новые рабочие места», — отметил Меняйло.