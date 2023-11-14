Первый агроэкотуристический парк в Северной Осетии открылся для приема гостей

«Гостям помогут составить интересную программу пребывания: кому-то захочется научиться доить коров, кто-то решит попробовать приготовить сыр или, например, поучаствовать в сборе урожая. Для жителей больших городов все это — настоящее приключение и незабываемые эмоции! А для нашего региона — еще один шаг в освоении новых направлений туризма и новые рабочие места», — отметил Меняйло.