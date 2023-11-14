Названа официальная кулинарная столица России

Почти целый год проводилась проверка достоверности и объективности заявки Санкт-Петербурга на статус кулинарной столицы России. И буквально на днях Роспатентом был выдан сертификат на товарный знак «Санкт-Петербург — кулинарная столица России», — заявил Марков.

Врио председателя также показал выданный сертификат. Согласно документу, он будет действовать следующие 10 лет. Марков выразил мнение, что город на Неве заслуживает этого звания, как ни один другой. Он напомнил, что только в Петербурге есть книга исторических рецептов Игнатия Радецкого, которая до сих пор считается эталоном для современных поваров. Кроме того, продолжил Марков, Северная столица входит в список креативных городов ЮНЕСКО именно благодаря кулинарным достижениям.