Почему Карелия бьет рекорды по бронированию туров зимой
Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что регион оказался в топе самых популярных туристических направлений. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он добавил, что по сравнению с прошлым годом количество бронирований в республике выросло в два раза.
«И дело не только в нашей уникальной природе. В последние годы мы уделяем большое внимание развитию туристической инфраструктуры», – уверен Парфенчиков.
Он уточнил, что в регионе открываются новые глэмпинги, курсирует ретропоезд до горного парка «Рускеала».
Особое внимание власти уделяют ремонту дорог. Так, сделали дорогу до Оятевщины, откуда можно попасть в Кижи. Карелия стала одним из 28 регионов России, где реализуется программа бесплатных путешествий для школьников, добавил глава республики.
Напомним, что столица Карелии стала самым популярным северным городом среди туристов.