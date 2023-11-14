В России появится первый межрегиональный индустриальный турмаршрут

Первый межрегиональный индустриальный маршрут "Здесь начинается рабочий день", объединяющий космодром Восточный в Амурской области и предприятия Сахалинской области, Хабаровского края и Забайкалья, разработан для туристов. Об этом сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

© Владислав Ларкин/commons.wikimedia.org

"По итогам программы Агентства стратегических инициатив "Открытая промышленность", реализуемой при поддержке Минпромторга России, промышленные предприятия Дальнего Востока объединились для формирования первого в России межрегионального индустриального маршрута "Здесь начинается рабочий день". Соглашение между АСИ, Амурской областью, Забайкальским краем, Сахалинской областью и Хабаровским краем подписано на площадке международного форума-выставки "Россия", - сказано в сообщении.

Видео дня

Маршрут объединит не менее 15 объектов, в числе которых космодром Восточный, авиационные заводы и аэропорты, добывающие предприятия и инновационные перерабатывающие производства.

"Это проект, в котором регионы преодолели конкуренцию друг с другом за человеческий капитал, за показатели в рейтингах. Они объединяют свой промышленный, туристический, кадровый потенциал для продвижения масштабных инициатив, которые сегодня развиваются на Дальнем Востоке. Создаваемый индустриальный маршрут продемонстрирует молодежи из всех российских регионов возможности для карьерного и личностного роста, новейшие технологии и производственные процессы, привлечет на Дальний Восток новые кадры", - приводятся в сообщении слова директора дивизиона "Городская экономика" АСИ Ольги Захаровой.

Поясняется, что автором идеи объединения регионов и предприятий под брендом "Здесь начинается рабочий день" стала команда Сахалинской области. В регионе для туристов открыты крупные предприятия добывающей отрасли, энергетики, объекты, связанные с авиацией, Центр спасения "112", сельскохозяйственные комплексы. В Амурской области туристы могут посетить золотодобывающий прииск, космодром Восточный, Амурский газохимический комплекс ("Сибур"), предприятия судостроения, крупнейшее локомотивное депо.

В Забайкальском крае по программе "Открытая промышленность" открыты для посещения пилотные предприятия, одно из них - Быстринский горно-обогатительный комбинат, и в этом году регион планирует включить в программу новые производства. В Хабаровской крае в маршрут заложено посещение предприятий и достопримечательностей, связанных с полетами и авиацией.

Об инициативе по развитию промтуризма

Инициативу по развитию промышленного туризма в России реализует Агентство стратегических инициатив при поддержке Минпромторга РФ. В планах АСИ и Минпромторга - вовлечь в проект все регионы и как можно большее число промышленных предприятий и представителей туристической индустрии. Разработана методология развития промтуризма, готовится к выпуску руководство по организации профессиональных стажировок студентов, пять центров компетенций успешно делятся практическим опытом.