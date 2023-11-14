На Красной Поляне и "Эльбрусе" приостановили работу канатных дорог

Работа канатных дорог приостановлена на горнолыжных курортах Красная Поляна в Сочи и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-каналах курортов.

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"Канатные дороги КД 10, 12 и 13 закрыты по погодным условиям", - сообщает Telegram-канал Красной Поляны.

Как уточняется, для туристов на курорте открыты шесть пеших маршрутов. При выходе на маршрут рекомендуется учитывать погодные условия и работу канатных дорог.

Канатные дороги на курорте "Эльбрус" закрыты из-за штормового предупреждения. "В связи с погодными условиями канатные дороги не работают (штормовое предупреждение)", - говорится в сообщении.