Путешественник рассказал, как обманывают на деньги туристов в Кисловодске

Опытный российский путешественник поделился собственным опытом развода туристов в Кисловодске.

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В своем Дзен-канале «Polienko: путешествуем вдвоем» он выявил хитрость, используемую риелторами, чтобы сдать в аренду даже не самые привлекательные варианты жилья.

Путешественник начал исследование с попытки заранее арендовать квартиру дистанционно, считая, что это экономит время и деньги. Однако он предпочел проверенный метод – осмотреть предложения на месте. В процессе поиска он обнаружил, что риелторы активно предлагают осмотр жилья исключительно в светлое время суток.

Это условие вызвало недоумение у путешественника. Оказалось, что искусственное освещение может существенно изменить восприятие квартиры. Путешественник подчеркнул, что важно оценить пространство не только днем, но и вечером, особенно в условиях ранней темноты, характерной для ноября в Кисловодске.

Путешественник заключил, что снимать жилье на долгий срок без личного осмотра – рискованное предприятие. Несмотря на удобство онлайн-бронирования, реальный осмотр помогает избежать неприятных ситуаций и обеспечивает комфортное проживание на курорте.