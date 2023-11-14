Туристам придется запоминать новые адреса сайтов авиакомпаний и аэропортов

Российские авиапредприятия больше не смогут пользоваться международной доменной зоной AERO. 10 ноября швейцарский провайдер в области авиации – SITA – уведомил своего партнера, компанию Ru-Center, что прекращает оказывать услуги клиентам из РФ. Об этом сообщают «Известия».

© tourdom.ru

Однако моментально отключить Россию у администратора ресурса пока не получилось. Получив информацию о прекращении работы, партнер SITA в РФ, компания Ru-Center, продлила на 12 месяцев действие доменов всех своих клиентов.

Таким образом, сайты перевозчиков и авиаузлов по-прежнему работают в штатном режиме. При этом в течение года авиапредприятия должны перенести свои сайты на другие домены и сделать так, чтобы пассажиры запомнили новые адреса.

Впрочем, информация о прекращении сотрудничества с SITA не стала новой для авиапредприятий. Некоторые из них заранее подстраховались. В частности, в «Аэродинамике» еще в прошлом году приобрели домены в зоне RU для сайтов всех аэропортов, управляемых компанией. Оператор планирует постепенно переводить порталы авиаузлов на новые адреса.

В настоящий момент домен AERO использует порядка 30 аэропортов, включая московские Шереметьево, Жуковский, воздушные гавани Казани, Красноярска, холдинга «Аэродинамика» (Адлер, Анапа, Краснодар). А также 15 перевозчиков, в том числе авиакомпании «Победа», «Азимут», «Икар».