Туристам придется запоминать новые адреса сайтов авиакомпаний и аэропортов

Российские авиапредприятия больше не смогут пользоваться международной доменной зоной AERO. 10 ноября швейцарский провайдер в области авиации – SITA – уведомил своего партнера, компанию Ru-Center, что прекращает оказывать услуги клиентам из РФ. Об этом сообщают «Известия».
Однако моментально отключить Россию у администратора ресурса пока не получилось. Получив информацию о прекращении работы, партнер SITA в РФ, компания Ru-Center, продлила на 12 месяцев действие доменов всех своих клиентов.
Таким образом, сайты перевозчиков и авиаузлов по-прежнему работают в штатном режиме. При этом в течение года авиапредприятия должны перенести свои сайты на другие домены и сделать так, чтобы пассажиры запомнили новые адреса.
Впрочем, информация о прекращении сотрудничества с SITA не стала новой для авиапредприятий. Некоторые из них заранее подстраховались. В частности, в «Аэродинамике» еще в прошлом году приобрели домены в зоне RU для сайтов всех аэропортов, управляемых компанией. Оператор планирует постепенно переводить порталы авиаузлов на новые адреса.
В настоящий момент домен AERO использует порядка 30 аэропортов, включая московские Шереметьево, Жуковский, воздушные гавани Казани, Красноярска, холдинга «Аэродинамика» (Адлер, Анапа, Краснодар). А также 15 перевозчиков, в том числе авиакомпании «Победа», «Азимут», «Икар».
Специалисты отмечают, что зарегистрироваться в новой доменной зоне не проблема, если только подходящие имена уже не выкуплены. Однако сложности все же возможны. Пассажиры привыкли к существующим адресам сайтов авиакомпаний и аэропортов с окончанием .aero. Поэтому, чтобы перенаправить трафик на новые порталы, авиапредприятиям придется проводить специальные информационные кампании.