Самым популярным видом досуга у россиян стали путешествия

Во время выходных жители России предпочитают отправляться в новые места и смотреть сериалы. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование Юmoney.

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Стремятся посетить новые места даже во время коротких выходных 30% респондентов. Выбирают сериалы 28% опрошенных. Также популярными занятиями в свободное время стали онлайн-игры с друзьями или в одиночку — их выбирает каждый четвертый (25%). Проводят время с детьми и стараются уходить в отпуск во время их каникул 8% участников исследования. Также россияне отдыхают в барах и ресторанах, бассейнах, спа-центрах и банях. Не забывают про работу и быт 30% жителей страны.

Остаются в России на короткие праздники больше половины опрошенных — 62%. В Москве и Санкт-Петербурге выходные проводят треть респондентов (32%), в других российских городах — 30%. Остается в своем населенном пункте или отправляется за город каждый десятый. Еще 10% путешествуют по Европе, а 18% — по другим странам.