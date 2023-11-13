Куда отправиться с детьми на каникулах

Приближаются зимние каникулы — время, когда родители могут отправиться на отдых вместе со своими детьми. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом по туризму Николаем Мельником, куда поехать на семейный отдых в длинные январские выходные.

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Красная Поляна

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По словам специалиста, курорт Красная Поляна в Сочи прекрасно подойдет для отдыха с детьми зимой. Здесь не только развитая инфраструктура, но и имеется все необходимое для активного времяпрепровождения.

— Очень многие дети любят кататься на лыжах и сноубордах, поэтому это прекрасный вариант, где можно активно и нескучно провести время. А для тех, кто никогда не пробовал встать на доску, на курорте есть трассы для новичков, где можно освоить первичные навыки, — пояснил Мельник.

Стоимость проживания за двоих взрослых и одного ребенка колеблется от 10 тысяч рублей (и выше) в сутки, дополнил эксперт.

Имеретинская низменность

В Имеретинской низменности в Сочи находится один из лучших детских парков в стране, напомнил Мельник.

— Здесь открыт большой парк развлечений и аттракционов — «Сочи-Парк», так называемый русский Диснейленд, о котором слышали многие. Для детей это место — настоящая сказка, — уточнил собеседник «ВМ».

В Имеретинской низменности можно отдохнуть от 1500 рублей в сутки на семью из трех человек, без учета посещения парка аттракционов. Стоимость перелета составит от 10 до 15 тысяч рублей за одного человека, уточнил эксперт по туризму.

Сочи

Он рекомендовал не забывать и про сам Сочи, который тоже подходит для зимнего отдыха с детьми, ведь там действует множество экскурсионных программ.

Великий Новгород

— Там очень много объектов культуры и наследия, которые родители любят посещать со своими детьми, — сказал Мельник.

Карелия

В республике открыто очень много тематических парков, где будет интересно даже самым маленьким посетителям. Среди них эксперт назвал:

Деревню Викингов;Питомник хаски;Усадьбу карельского Деда Мороза «Талвиукко».

— По стоимости такой отдых обойдется в 15–20 тысяч рублей за сутки на семью из трех человек, в эту сумму включены только завтраки, остальная программа формируется отдельно, — предупредил Мельник.

Москва

Одним из лидеров по путешествиям с детьми остается столица, уверен собеседник «ВМ».

— Большинство родителей проводят каникулы вместе с детьми в парк-отелях Москвы, потому что они предлагают культурно-досуговые мероприятия не только для детей, но и взрослых. Например, родители могут отдыхать у бассейна или в баре, а дети проводят время с аниматорами, — сказал он.