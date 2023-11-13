Сезон продолжается: Геленджик ждет гостей

Приближается зима, но это не значит, что к морю не поехать. Черноморский курорт Геленджик продолжает оставаться востребованным направлением для отдыха в межсезонье, о чем красноречиво говорят соответствующие цифры.

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Так, по данным администрации города-курорта, отели, гостиницы, санатории и другие средства размещения заполнены более чем наполовину. Уровень бронирования на ноябрь составляет 70%, а на декабрь - 65%. Таким образом, в Геленджике до конца года отдохнут еще сотни тысяч человек.

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"Мягкий климат и крайне удачное расположение - город окружен и морем, и горами - делают его привлекательным в любое время года. Благодаря устойчивой теплой погоде, межсезонье - лучшее время для оздоровления и санаторно-курортного лечения. На выбор гостей - десятки санаториев, пансионатов с лечением, оздоровительных комплексов, имеющих специализированную медицинскую лицензию на оказание услуг по санаторно-курортному лечению", - рассказали в администрации курорта.

В межсезонье также продолжают работать средства показа и развлечения. Например, канатные дороги в "Сафари-парке" и "Олимпе" поднимают на самую верхушку Маркотхского хребта, где каждый желающий сможет подышать свежим горным воздухом, погулять среди лесного массива и насладиться пением птиц.

К слову, только посетители "Сафари-парка" во время подъема на канатной дороге могут наблюдать за жизнью животных на склонах гор.

Интересный, познавательный и богатый экспозицией "Музей космонавтики" в селе Архипо-Осиповка увлекает своих зрителей в необъятный мир космоса. В музее хранятся уникальные экспонаты, которые "расскажут" историю покорения космоса. Кстати, именно в Архипо-Осиповку на восстановление после невесомости приезжают космонавты, побывавшие на орбите.

О "Старом парке" - культурном центре в селе Кабардинка, вобравшем в себя практически всю культуру мира, историю разных народов можно говорить практически вечно. Но лучше хотя бы один раз там побывать. Каждый гость, входя на территорию, растворяется в атмосфере Центра, насыщенной любовью к искусству и всему прекрасному - будь то творения архитектуры или экзотические растения.

В состав "Старого парка" входит "Дом искусств", где собраны картины современных художников, а главная особенность - музей православной культуры. В намоленном месте можно увидеть, как менялась православная культура России на протяжении десятков лет.

Дети и взрослые в любое время года могут побывать на представлении в Геленджикском дельфинарии. 20 артистов, а это шесть дельфинов и 14 представителей ластоногих готовы каждый день удивлять своих зрителей мастерскими пируэтами и талантливыми выступлениями на морской сцене.

К услугам тех, кто предпочитает неспешный спорт, единственное в России круглогодичное гольф-поле. Это живописная территория площадью более 80 гектаров и чемпионское 18-луночное гольф-поле. Перемещаясь от лунки к лунке, гольфисты просто обязаны насладиться панорамой бухты и гор. С территории гольф-клуба она раскрывается, словно на ладони.

Когда насыщенная культурная и развлекательная программа позади, приятным дополнением уютного вечера станет ужин в одном из множества предприятий общественного питания Геленджика. Высококлассные повара умеют готовить блюда черноморской кухни. Свежайшую рыбу или морские деликатесы, пропитанные ароматами и солью Черного моря, повара только чуть-чуть доведут до вкуса и тут же подадут на стол.