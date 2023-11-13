На курорте «Эльбрус» закрыли канатную дорогу из-за непогоды

Работа канатной дороги «Мир — Гарабаши» остановлена на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Работа объекта возобновится после того, как наладится погода.

Горнолыжный курорт «Эльбрус» располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (ее верхняя станция находится на отметке 3 847 метров). Эльбрус — самая высокая вершина Европы (5 642 метра).