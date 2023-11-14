В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех московских аэропортах во вторник, 14 ноября, произошла отмена и задержка 18 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

© Lenta.ru

Так, в Домодедово задержали вылеты пяти воздушных судов, шесть — отменили. Во Внуково тем временем перенесли три авиарейса, один — отменили. В Шереметьево задержали два рейса, один — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не раскрывается.