Челябинские курорты резко подняли цены к Новому году

Цены на отдых в южноуральских курортах существенно подскочили к наступлению Нового года, увеличившись примерно на 15%.

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Как выяснил портал 74.ru, клуб «Гуси-лебеди» за две ночи с 31 декабря по 2 января поднял цену бронирования номера с 80 тысяч рублей до 92 тысяч рублей. Санаторий «Сосновая горка» предоставляет более доступные варианты: цены за одноместный номер с питанием варьируются от 3,8 до 4,3 тысячи рублей, а за двухместный — от 3,6 до 4,7 тысячи рублей, что является умеренным увеличением в 200 рублей по сравнению с прошлым годом из-за инфляции.

Отель FonGrad также поднял стоимость, но это не повлияло на спрос, и все номера уже забронированы на новогодние праздники. Курорт «Крутики» также столкнулся с высоким спросом, и места уже распроданы. В то время как отель «Еловое» оставляет свои номера свободными, поскольку продажи еще не начались, и цены остаются неизвестными.

Термальный курорт «Баден-Баден» установил цены в диапазоне от 26,5 до 171 тысячи рублей в зависимости от выбранного пакета услуг. Также вариантами для отдыха являются отели «Золотой пляж» и «Солнечная долина», с ценами от 25,6 до 83 тысяч рублей.