Власти Бийска утвердили трёхлетнюю программу развития туризма в городе

В администрации Бийска разработали и утвердили программу развития туризма в городе на 2024-2026 годы, в которой указаны чёткие параметры, что и к какому сроку предстоит сделать, пишет «Бийский рабочий».

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Программа предусматривает увеличение турпотока с 152,48 тыс. до 203 тыс. человек. Ожидается, что на 33% станет больше людей, которые задержатся в Бийске на сутки. Также будут созданы условия для остановок транзитников.

В планах основной акцент сделан на придание центру Бийска особого статуса. Город насыщен историческими архитектурными ансамблями деревянного и каменного зодчества. Отдельное внимание будет уделено музеям, чьи фонды богаты экспонатами, которые не имеют аналогов.

Ещё одной точкой притяжения туристов станет история православия на Алтае. Это и архитектурные комплекс, и музейные экспозиции.

«В совокупности такого уникального исторического наследия и исторической памяти формируется туристско-привлекательный, неповторимый облик города», - считают чиновники Бийска.

В программу внесены различные культурные и спортивные мероприятия.