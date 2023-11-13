В Кузбассе запустили туристический поезд «Шерегеш-экспресс»

Горнолыжный сезон на юге Кузбасса в Шерегеше стартует в эти выходные, но уже в преддверии столь значимого туристического события для любителей зимних видов спорта с 11 ноября начал курсировать туристический поезд «Шерегеш-экспресс».

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Маршрут от Новокузнецка до Шерегеша по единому билету на поезд и автобус позволит экономить время и деньги туристам.

Поезд отправляется в утренние часы от железнодорожного вокзала Новокузнецка до станции Чугунаш, а затем пассажиры пересаживаются в автобус, который доставляет их к подножью горы Зелёной, на улицу Снежную в Шерегеше. Вечером автобус увозит туристов до Чугунаша, где их ожидает «Шерегеш-экспресс» и возвращение на вокзал Новокузнецка.

Такие однодневные туры будут действовать в каждые выходные и праздничные дни до завершения сезона.

Напомним, «Шерегеш-экспресс» впервые начал курсировать в горнолыжный сезон 2018-2019. Все вагоны оснащены креплениями для сноубордов и лыж. Пассажиры могут воспользоваться камерами хранения, позавтракать и поужинать в кафе, зарядить свои мобильные устройства.

В этом году для тех, кто воспользуется этим поездом, предусмотрен отдых со скидкой на самом курорте.

«Договорились об этом с предпринимателями, которые предоставляют услуги инструкторов, проката снаряжения и организуют обеды. В итоге, купив однодневный тур, вполне можно уложиться в четыре тысячи рублей на человека», - рассказал «РГ» руководитель Дирекции спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» Алексей Стоянов.