Названы города, куда поедут туристы из России зимой

«Также многие россияне планируют отправиться в горы: 9,6% бронирований оформлено в посёлке Эсто-Садок, расположенном рядом с горнолыжными курортами. Кроме того, в топ-10 популярных направлений вошли Сочи (доля — 7,5%), Казань (3,1%), Калининград (2,9%), Нижний Новгород (1,9%), Иркутск (1,7%), Мурманск (1,3%) и Шерегеш (1,1%)», — поделились аналитики сервиса.