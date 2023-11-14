Названы города, куда поедут туристы из России зимой

Туристы из России зимой планируют поехать в Москву, Петербург и в горы
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали RT, какие города туристы из России собираются посетить зимой.
Аналитики отмечают, что больше всего путешественников собираются зимой посетить Москву. На столицу приходится 24,2% от всех отельных заказов.
На втором месте оказался Санкт-Петербург.
«Также многие россияне планируют отправиться в горы: 9,6% бронирований оформлено в посёлке Эсто-Садок, расположенном рядом с горнолыжными курортами. Кроме того, в топ-10 популярных направлений вошли Сочи (доля — 7,5%), Казань (3,1%), Калининград (2,9%), Нижний Новгород (1,9%), Иркутск (1,7%), Мурманск (1,3%) и Шерегеш (1,1%)», — поделились аналитики сервиса.
Наибольшей популярностью у россиян для зимнего отдыха пользуется турецкий Стамбул. Также туристов традиционно привлекает Таиланд.