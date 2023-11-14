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Туристы из России зимой планируют поехать в Москву, Петербург и в горы

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали RT, какие города туристы из России собираются посетить зимой.

Названы города, куда поедут туристы из России зимой
© unsplash.com

Аналитики отмечают, что больше всего путешественников собираются зимой посетить Москву. На столицу приходится 24,2% от всех отельных заказов.

На втором месте оказался Санкт-Петербург.

«Также многие россияне планируют отправиться в горы: 9,6% бронирований оформлено в посёлке Эсто-Садок, расположенном рядом с горнолыжными курортами. Кроме того, в топ-10 популярных направлений вошли Сочи (доля — 7,5%), Казань (3,1%), Калининград (2,9%), Нижний Новгород (1,9%), Иркутск (1,7%), Мурманск (1,3%) и Шерегеш (1,1%)», — поделились аналитики сервиса.

Наибольшей популярностью у россиян для зимнего отдыха пользуется турецкий Стамбул. Также туристов традиционно привлекает Таиланд.

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