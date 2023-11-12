Где под Санкт-Петербургом поправить здоровье

Санкт-Петербург — это единственный город, который закрепил за собой понятие «медицинский туризм» на законодательном уровне. По прогнозам, в 2024 году город должны посетить более 180 тысяч медицинских туристов. «Вечерняя Москва» продолжает рассказывать о том, где в Питере можно отдохнуть от городской суеты и поправить здоровье.

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Санаторий «Черная речка»

Самый крупный кардиологический центр реабилитации в России, который находится в экологически чистой зоне вблизи морского побережья Финского залива. Образован в 1958 году. Территория санатория вплотную примыкает к национальному парку «Ладожские шхеры», где обитают уникальные виды птиц, рыб и зверей. По словам исполнительного директора Александра Карпухина, люди выбирают это место из-за благоприятного климата.

"Наша главная задача — это вытащить человека из роли больного и восстановить его качество жизни. Мы занимаемся реабилитацией пациентов после тяжелых сердечно- сосудистых заболеваний, коронавируса и операций на позвоночнике, лечим сахарный диабет второго типа, боли в спине, остеохондроз и хронические заболевания центральной нервной системы, снижаем и корректируем вес, помогаем гостю оправиться от стресса", — отметил Карпухин.

Также специалист рассказал, что в санатории существуют программы, направленные на комплексную диагностику организма. Кроме того, сюда часто приезжают целыми семьями просто на отдых. Особой популярностью пользуется процедура грязелечения, применяемая при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.