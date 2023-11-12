Музей забытых ремесел открылся в Ленинградской области

Жительница поселка Ульяновка Ленинградской области превратила дом в Музей забытых ремесел. Она не только знакомит гостей со старинными предметами быта, но и показывает, как ими пользоваться, сообщает корреспондент «МИР 24» Эльмира Низамова.

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С коромыслом да ведрами за водой. Так начинался день крестьян на Руси. Сегодня бытовая обязанность – развлечение для туристов. За шесть лет Ирина Княжева собрала около пятидесяти раритетов.

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«Получили грант президентский. Объездили всю Ленинградскую область. Показывали работу этого оборудования среди школьников», – поделилась Ирина.

Кочевая жизнь изрядно потрепала экспонаты. Чтобы сохранить их, Ирина превратила летний дом в древнерусскую горницу.

«Здесь хорошо тем, что все можно потрогать руками, сделать самим. Это самое ценное», – отметила турист Светлана Кочеткова.

За прялку в старину девочек сажали с пяти лет. Для такой работы нужны гибкие пальцы и сноровка.

«Смотрите, какая хорошая ниточка. Это моих учеников, которые учились, пока я занималась офисной работой. А вот моя. По старинным обычаям меня бы замуж не взяли. Я бы осталась старой девой», – рассказала Ирина Княжева.

Ирина училась по рассказам тех немногих, кто по опыту знает, как прясть или, например, ткать.

«Мне очень понравилось, как раньше пряли девушки, ткань делали на станке. Очень здорово. Им было трудно. У нас все намного проще», – поделилась турист Екатерина Кочеткова.

Этот чайник с двумя носиками – рукомойник. Ему, говорят, лет под 150. О многих вещах здесь узнавали, разгадывая сложные загадки.

В прошлом не все могли позволить себе даже вот такие чугунные утюги, который вместо электричества работали на раскаленных углях. Крестьяне использовали скалку и рубель. Гладили исключительно женщины, что удивительно давить нужно очень сильно.

«Делу – время, потехе час» – после тяжелого трудового дня, здесь можно побросать подковы и пометать подушки.