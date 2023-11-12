Станет ли обновленный калининградский Понарт центром притяжения туристов

Исторический комплекс Понарт расположен в Московском районе Калининграда. Большинство туристов до него не доезжают, оседая в Рыбной деревне, которую построили в 2010–2013 годах и стилизовали на восточно-прусский манер. Старинный район Понарт, особенно после реставрации одноименной пивоварни, может составить серьезную конкуренцию туристической деревне. Получится ли это, разбирался «ФедералПресс».

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Что такое Понарт и при чем тут хулиганы из Балтона

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Понарт (Ponarth), более известный местным жителям как Балтийский район или Балтон, расположен за Южным вокзалом Калининграда. В 2009-м Балтрайон упразднили – он стал частью большого Московского района.

До Великой Отечественной войны Понарт был рабочей окраиной города Кё. И остается таковым до сих пор. Канувший в лету Балтон до сих пор сохраняет криминальную славу отдаленного пролетарского района, в который чужакам в темное время лучше не соваться. Репутационные потери нехорошего местечка компенсируются по-настоящему роскошным промышленным архитектурным ансамблем Понарта – так назывался крупнейший в Пруссии пивоваренный завод, где варили арийское пиво. В советское время здесь пивом уже не пахло. Помещения огромного заводского комплекса постепенно ветшали. А в период перестройки возведенные на века немецкие краснокирпичные здания выглядели особенно грустно.

«С 1946 года до 90-х годов прошлого века в Понарте был Пивкомбинат № 2. Производили лимонады, квас и знаменитую «Калининградскую» минеральную воду, так как на территории завода еще со времен Кенигсберга была скважина с водой. В советское время пытались возродить производство солода для пивзавода № 1», – рассказал идейный вдохновитель музея Понарт Александр Чернышев.

Балтрайон не предлагать. А Понарт – можно

Александр Чернышев – уроженец Петербурга. Теперь живет в бывшем Балтрайоне и занимается историей Понарта. Говорит, что вышло случайно. Богатая, но неизвестная подавляющему большинству людей, история этих мест так захватила его, что сопротивляться божьему промыслу оказалось бесполезно. Теперь Александр водит авторские экскурсии по Понарту: историческому району и заводскому комплексу.

«Район был достаточно депрессивный, особенно в 90-е и нулевые годы. В объявлениях о квартирах писали даже: Балтон не предлагать. Сейчас такой формулировки уже нет. Бывший Понарт активно застраивается, постепенно трансформируясь в обычный спальный район. Сюда переезжают молодые семьи с детьми, постепенно замещая местных маргиналов», – характеризует Чернышев современный Понарт.

Зачем туристы едут в Понарт и что видно со смотровой башни

Помимо бывшего немецкого пивоваренного завода в бывшем Балтоне, туристы едут, чтобы увидеть старинную кирху, школы Песталоцци и Шиллера, прогуляться возле Летнего озера, в окрестностях которого, по городским легендам, спрятали Янтарную комнату. Кстати, попытки найти янтарную сокровищницу предпринимаются до сих пор.

Архитектурный комплекс Понарт – объект архитектурного наследия. И по своим масштабам он крупнейший в регионе. Восстановление бывшего немецкого пивзавода на улице Судостроительной началось в 2020 году. Тогда новым собственником Понарта стал бизнесмен Алексей Попов. Свыше 300 млн рублей кредита были выделены по областной программе восстановления памятников. На территории провели противоаварийные мероприятия, начали ремонтировать кровлю и фасады зданий.

Впервые для свободных посещений часть дворовой территории завода открыли на время новогодних праздников 2023 года. В дальнейшем в Понарте появились магазины и мини-рынок. В июле открылась смотровая башня, где разместилась экспозиция об истории пивоварения в Восточной Пруссии.

В октябре этого же года в бывшем главном управлении пивоварни распахнул двери музей Балтрайона, где посетители могут познакомиться с экспозицией открыток, старинных вещей, временной выставкой телефонных аппаратов советского, американского и немецкого производства.

«Еще совсем недавно в некоторых производственных помещениях Понарта жили колонии летучих мышей. Теперь проводятся экскурсии с дегустацией. Объекты показа работают всего несколько месяцев. Думаю, что лет через пять Понарт станет новой визитной карточкой города», – прогнозирует Чернышев.