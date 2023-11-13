Где и когда в РФ можно увидеть северное сияние: советы ученых и турагентов

Ноябрь принято считать лучшей порой для наблюдения за полярным сиянием — ночи становятся длиннее, снежный осадков мало, поэтому поймать даже слабое свечение в небе значительно проще. На охоту за северным сиянием обычно едут в Заполярье, но в зависимости от солнечной активности застать это необычное явление можно и в менее суровых регионах России. О том, где и когда любоваться небесными огнями, сколько это стоит и почему с недавних пор небо светится даже в южных регионах страны, читайте в материале NEWS.ru.

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Чем ближе к полюсу, тем лучше видно

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Видимость полярного сияния зависит от диаметра так называемых авроральных овалов. Как объяснил руководитель Центра прогнозов космической погоды РАН Артем Абунин, их площадь может меняться в зависимости от активности Солнца.

«Авроральный овал всегда существует в полярных шапках, у геомагнитных полюсов Земли. Как только там возникают какие-то возмущения из-за летящей от Солнца плазмы, область полярных сияний опускается ближе к экватору», — сказал собеседник NEWS.ru.

Он уточнил, что в регионах, расположенных за полярным кругом (выше 66,5 градуса северной широты), например в Мурманской области, сияние видно практически всегда. Это обусловлено взаимодействием магнитного поля Земли с солнечным ветром.

Среди других населенных пунктов, в которых регулярно фиксируются полярные сияния, можно выделить Териберку, Кировск, Печенгу, Апатиты, Архангельск, Воркуту, Усинск, Новый Уренгой и Норильск.

Почему ноябрь — хороший месяц для охоты за сиянием

Сезоном охоты за полярными сияниями принято считать период с 23 сентября по 21 марта — между осенним и весенним равноденствием. Однако вероятность застать явление обычно выше с ноября по февраль. Это связывают с короткой продолжительностью светового дня: полярное сияние наблюдают ночью.

Тем не менее член Ассоциации охотников за северным сиянием (Aurora Hunters) Наталья Крапкина рекомендует все же задуматься о поездке в Заполярье осенью. Дело в том, что в это время еще нет сугробов, которые мешают добраться до живописных мест.

«В это время еще не так много снега, а ночи уже темные и достаточно длинные. Снег мешает доехать до какого-то места интересного, потому что дороги все заносит», — объяснила она в разговоре с NEWS.ru.

Еще одна причина поехать осенью — погода. Если взять тот же Мурманск, то, по статистике, на один зимний месяц там приходится в среднем три ясных дня.

Однако ученый Артем Абунин в разговоре с NEWS.ru сослался на статистические данные, согласно которым чаще всего фиксируются возмущения магнитосферы Земли в сентябре .

«Если мы возьмем всю историю наблюдений геомагнитной активности, данные с 1932 года, а затем усредним их, то сентябрь и март окажутся самыми возмущенными месяцами. Это объясняется ориентацией магнитного поля Земли, то есть оно определенным образом поворачивается к плоскости эклиптики», — пояснил ученый.

Несмотря на хорошую статистику, в марте ехать на поиски полярного сияния не рекомендуется. В это время наблюдаются наиболее интенсивные снегопады, поэтому путешествие может оказаться весьма опасным, объясняет представительница Aurora Hunters. Например, по дороге в Териберку есть риск застрять на 12 часов из-за снежных заносов без еды и воды, пока путь не расчистят.

Отправляться на поиски полярного сияния следует в одиночку

Опрошенные NEWS.ru эксперты рекомендуют отправляться на поиски северного сияния самостоятельно: в одиночку или компанией. Одна из причин заключается в том, что туроператоры не гарантируют появление северного сияния, поэтому включают в пакетный отдых дополнительные экскурсии, не связанные с основной целью.

«Как правило, туры за северным сиянием небольшие — в среднем 5–6 дней. Все эти дни может быть облачно. К тому же <...> бывает, что оно не случается пару недель. <...> Поэтому дополнительно предлагаются, например, поездка в Териберку, рыбалка, поездка к памятникам Великой Отечественной войны, гастрономические туры», — сказал NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

Еще одна проблема состоит в том, что в турах на автобусах люди часто пропускают полярное сияние, отмечает Наталья Крапкина. Бывает, что люди просто сидят внутри и греются, не гуляют. Кроме того, в снежное время автобусы просто встают на парковках, поэтому ни о каких красивых пейзажах речи не идет.

«Самому лучше, конечно. Выбраться самостоятельно не очень сложно, не очень проблемно. Главное, подобрать время хотя бы примерно до Нового года», — резюмировала Крапкина.

В ходе подготовки материала NEWS.ru изучил предложения туроператоров в Мурманской области. В большинстве случаев в стоимость путешествий не входит транспорт до столицы региона. В одиночку выгоднее всего добираться на поезде, билеты на который начинаются от 3,5 тысячи рублей, а компанией — на машине (на бензин уйдет в среднем 17 тысяч рублей).

Предложения с проживанием в отеле начинаются в среднем от 50 тысяч рублей за 3–4 дня. В стоимость входят экскурсии, а также от одного до двух выездов на охоту за полярным сиянием. Экскурсионные программы без проживания можно найти уже по цене от 5 тысяч рублей.

Местные туристические компании дают клиентам высокую, но не 100-процентную гарантию увидеть сияние. Все они ориентируются на прогноз погоды и солнечной активности. Однако если небесного свечения не происходит, то из ситуации выходят по-разному: одни возвращают деньги, другие переносят выезд на другой день.

«У нас на Кольском полуострове на охоту за сиянием в распоряжении есть три ночи. В тур включены два гарантированных выезда, что, в принципе, повышает до 95% вероятность увидеть светящееся небо», — сказали NEWS.ru в одной из туркомпаний.

В помощь охотнику за сиянием

Чтобы повысить шансы увидеть полярное сияние, следует ориентироваться на различные прогнозы. Как отмечает Наталья Крапкина, существуют три вида прогнозов: долгосрочный (за 27 дней до явления), среднесрочный (примерно за три дня) и краткосрочный (обычно за один час).

«Ориентируясь на эти прогнозы от ученых, можно самостоятельно принять решение о благоприятных датах поездки. Также стоит обращать внимание и на погоду», — подчеркнула собеседница NEWS.ru.

В помощь охотникам за северными сияниями созданы несколько онлайн-сервисов. Например, на сайте Aurora Hunters собраны сразу несколько графиков и таблиц, которые позволяют оценить вероятность явления. В частности, там можно узнать K-индекс (показатель геомагнитной активности) и посмотреть погодные карты.

Сервис Aurora Forecast дает оценку видимости северного сияния на определенной территории в текущий момент времени. Сайт «Восход солнца» позволяет получить прогноз о вероятности сияния на ближайшие три дня. А с помощью портала Starvisor можно в реальном времени наблюдать за состоянием неба в разных городах России, в том числе в Новом Уренгое и Воркуте.

Как увидеть полярное сияние, не выходя из дома

В ночь на 6 ноября 2023 года полярное сияние могли видеть жители не только северных регионов России, но даже южных, например Крыма. Это было вызвано мощной солнечной вспышкой, которая произошла накануне и привела к магнитной буре на Земле. Степень возмущенности магнитосферы оценивалась как G3 (максимально возможный показатель — G5).

Это не первый случай, когда сияние фиксируют далеко за пределами Заполярья. Как объяснил Артем Абунин, это вызвано цикличностью солнечной активности. Сегодня уже пройден ее пик, далее она пойдет на убыль.

«Солнечная активность меняется циклически с периодичностью примерно в 11 лет. Если бы в 2009 году мы попытались увидеть полярное сияние в Москве, то у нас бы ничего не получилось, потому что это был минимум солнечной активности», — уточнил ученый.