Отели Сочи опубликовали цены на лето-2024

Некоторые гостиницы Сочи опубликовали на своих сайтах тарифы размещения на следующий летний сезон.

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Например, номера доступны для бронирования в Sirius Omega 3*. Стандартный на двоих с 27 мая по 3 июня обойдется в 48 тыс. руб.

Весной гостиница предлагала недельное размещение на аналогичные даты, но этого года, за 42 тыс. руб. Однако 22 мая, за 5 дней до заезда, цену снизили вдвое – до 24 тыс. руб.

Раннее бронирование – всегда лотерея. Динамика тарифов зависит от того, насколько активно будут выкупаться номера в остающееся до высокого сезона время. Ближе к лету стоимость может как увеличиться, так и снизиться. Как правило, выгадывают на раннем бронировании те, кому необходимы наиболее востребованные отели, места в которых ближе к дате заезда могут попросту закончиться. Рекомендуется также не затягивать с заявками, если требуется определенный тип размещения – с несколькими спальнями, люксы и т. д. Зачастую это «штучные» варианты и имеются они далеко не в каждом отеле на российских курортах.

Раннее бронирование уже доступно и в «Сочи Парк Отеле», правда пока только на даты до 31 мая включительно.