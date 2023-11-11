Чех рассказал, что его поразило в россиянах

Чешский блогер Якуб Зиба признался, что его поразило в жителях России. Европеец отметил разницу в питании и традициях встречать Новый год.

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«Пожалуй, единственное, от чего я отказался, – это празднование Рождества 24 декабря и рождественское печенье. Такого печенья, которое готовят в Чехии, здесь нет. Вместо того вместе с остальными праздную Новый год в качестве главного праздника, а само Рождество – 7 января», – рассказал Зиба.

Также чех отметил разные привычки в питании. Например, раньше мужчина ел больше растительных продуктов, таких как тофу, сейтан, веганские и вегетарианские блюда. В России такие продукты сложно найти на полках обычных магазинов, чаще в специализированных. Поэтому рацион питания сместился в сторону мяса, творога и яиц.

«На самом деле насчет привычек трудно сказать. Здесь скорее разница в характере и менталитете, чем в привычках. Однозначно можно выделить патриотизм и гордость за своих предков. Люди поддерживают президента и правительство в целом, всей семьей идут праздновать День Победы», – рассказал блогер.

Зиба обратил внимание и на российское гостеприимство. В Чехии обычно гостю предлагают кофе и выпечку, а в России выставляют на стол большое количество еды, отметил блогер для портала «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ».

В преддверии Нового года многие россияне также хотят посетить разные страны и познакомиться с их культурой. Однако некоторые из туристических направлений отталкивают своей ценой. Например, семидневный отдых на троих в Египте стоит от 170 тысяч рублей, такие же расценки на туры в Турцию.