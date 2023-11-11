Туристы в Горном Алтае нарушили госграницу Казахстана и нарвались на штрафы
Две туристические фирмы в Горном Алтае оштрафованы на 900 тысяч рублей за нарушение госграницы с Казахстаном. Туристам, поднявшимся на пик горы Белуха по наиболее удобному маршруту, частично пролегающему по территории другого государства, пришлось ночевать на леднике в компании казахстанских пограничников и заплатить штрафы в двойном размере.
«Гиды и группа туристов предполагали подняться и спуститься одним днем, соответственно спальных мешков и теплой одежды в рюкзаках у них с собой не было», – пишет «Санкт-Петербург».
В итоге всю ночь туристы провели в горах с пограничниками Казахстана, затем еще неделю в Казахстане, где их оштрафовали. Через неделю путешественников оштрафовали повторно, но уже в России.