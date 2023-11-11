Девять нижегородских авиарейсов будут субсидироваться в 2024 году

Девять новых авиарейсов из Нижнего Новгорода или в обратном направлении вошло в программу субсидирования на 2024 год. Об этом сообщается на сайте Росавиации .

Так, субсидироваться будут маршруты авиакомпании «Азимут» из Нижнего Новгорода в Саратов и из Волгограда в столицу Приволжья, «ЮВТ Аэро» из аэпорта имени Чкалова в Томск, а «Ред Вингс» — в Тюмень, а также из Екатеринбурга, Самары, Челябинска и Махачкалы. Компания «Северный ветер» организует субсидируемые рейсы из Калининграда в Нижний Новгород.