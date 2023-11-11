Забывает вещи в гостиницах каждый пятый россиянин

Один или два раза оставлял вещи в отелях каждый пятый гражданин России, трижды такое случалось с одним респондентом из 100. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование сервиса бронирования "Отелло" и медиахолдинга Rambler&Co.

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Еще 1% опрошенных часто забывают в отелях что-нибудь из своего имущества.

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются мужчины — 67%. Наименее подвержены рассеянности гости, которые проживают с коллегами. Каждый третий участник исследования, который делит номер со второй половинкой, оставляет там свои вещи.

Одежду или обувь не забирают с отдыха 20% участников исследования. Кроме того, россияне возвращаются домой без зарядных устройств (18% ответов), туалетных принадлежностей (11%), гаджетов (7%), зубных щеток и даже паспортов (по 4%), а также лекарств (1%). Больше половины респондентов — 60% — не забирают забытое имущество. Самостоятельно возвращаются за своими вещами 14% россиян, а просили о помощи службу поддержки отеля 8%.