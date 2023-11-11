Российские перевозчики ужесточают санкции в отношении авиадебоширов

Авиадебоширов могут на три года вносить в федеральный «чtрный список». В течение этого срока их не будут пускать на борт воздушного судна, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

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Практика «чёрных списков» нарушителей порядка на борту существует в России с 2018 года, но такие реестры хулиганов каждая авиакомпания ведёт самостоятельно, и дебоширу можно воспользоваться услугами другого воздушного перевозчика. Некоторые компании вообще таких списков не ведут, поскольку они по закону разрешены, но необязательны. Кроме того, списки аннулируются каждый год. В общем, сейчас это весьма слабая санкция.

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Российские авиакомпании предложили ужесточить меры: сделать список общим на всех воздушных перевозчиков, данные о нарушителях хранить три года, а также расширить список нарушений, обеспечивающих попадание в «чёрный список», добавив туда курение в самолёте и мелкое хулиганство, не связанное с нападением на членов экипажа и созданием угрозы безопасности воздушного судна. Наконец, доступ к реестру нарушителей хотят дать туроператорам, чтобы пассажиров с «чёрной меткой» не пускали и на чартерные рейсы.

Предложения подготовила для Минтранса РФ Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. В её составе – 23 российские авиакомпании.

С хулиганами на борту борются, потому что агрессоры не только создают неудобства для других пассажиров непосредственно на рейсе, но и приносят авиакомпаниям серьезные репутационные и финансовые потери, вызванные задержками рейсов.

Глава альянса «Аэрохимфлот» Клим Галиуллин отмечает, что особое значение национальный «чёрный список» будет иметь для малой авиации Сибири и Дальнего Востока. На воздушных судах малой вместимости, которые обеспечивают транспортную связь отдалённым местностям, беспорядки в салоне могут привести к фатальным последствиям, поскольку дебоширов некому усмирять.

«Когда в самолете всего 12 человек, кабинный экипаж (бортпроводники) не предусмотрен, а летный (пилоты) занят пилотированием воздушного судна, то последствия авиадебоша непредсказуемы. Даже если пассажиры в драке просто сгрудятся в хвосте легкого самолета, то он элементарно рухнет вследствие нарушения центровки. Поэтому мы надеемся на изменения в законодательстве, регулирующем взаимоотношения авиакомпании и пассажиров», — отмечает глава «Аэрохимфлота».

В числе самых частых нарушений, за которых пассажиров снимают с рейсов, является явное состояние опьянения. Но у экипажей самолётов бывают и менее тривиальные поводы вызывать транспортную полицию: например, с рейса Москва – Владивосток в 2021 году пришлось снимать пассажирку, которая отказалась на время полёта надеть защитную маску. Самолёт пришлось уже после вылета разворачивать обратно в «Шереметьево».