Развитие побережья Каспия в Дагестане привлечет новых туристов

Реализация концепции развития туристических территорий, расположенных на каспийском побережье в Дагестане, позволит увеличить туристический поток в регион до 2,4 миллиона человек — на 800 тысяч больше, чем годом ранее. Такой прогноз привел заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

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«В сложных геополитических условиях, когда появляется уникальная возможность перенаправить туристический поток из традиционных направлений на Северный Кавказ, важно не упустить эту возможность. Необходимо больше развивать территорию, инфраструктуру, соответствующая задача поставлена президентом РФ. Минэкономразвития совместно с [институтом развития] Кавказ.РФ и регионом разработали концепцию развития туристических территорий, расположенных вдоль побережья Каспийского моря. Реализация данного проекта позволит увеличить туристический поток до 2,4 миллиона человек, привлечь внебюджетные инвестиции и создать дополнительные рабочие места», — сказал Новак во время стратегической сессии по развитию побережья Каспийского моря в Дагестане. Его слова приводит ТАСС.

Вице-премьер уточнил, что в прошлом году республику посетили 1,6 миллиона туристов, а за 9 месяцев этого года, по данным Минэкономразвития России, регион посетили 1,3 миллиона человек.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, для повышения инвестиционной привлекательности прибрежных территорий государством будет оказываться поддержка в виде создания особой экономической зоны (ОЭЗ), которая предусматривает обеспечение энергетической, газовой, водной и транспортной инфраструктурой и предоставление налоговых преференций. Резиденты ОЭЗ будут освобождены от уплаты налогов на имущество и землю.