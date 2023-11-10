Авиабилеты из Москвы в Сочи резко подешевели, но только в один конец

Ноябрь в Сочи – это желтая листва, полупустые пляжи и относительно немногочисленные туристы. И еще, как может показаться, дешевые авиабилеты. Например, завтра, 11 ноября, улететь из Москвы можно за 2189 руб. «Победой» (правда, за багаж придется доплатить 1477 руб.), «Аэрофлотом» – за 3191 руб. (багаж включен). Чем не идеальный вариант для счастливых выходных на берегу Черного моря?

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Однако сильно сэкономить не получится, потому что обратная дорога влетит в копеечку. Самый дешевый вариант перелета туда и обратно 11 и 13 ноября стоит 14 тыс. руб. без багажа, причем обратно придется добираться рейсами двух авиакомпаний – «Азимута» и «Победы» – с пересадкой в Махачкале. И на дорогу в столицу потратите более 14 часов. Не очень счастливые выходные получатся. Наиболее доступная опция с прямыми перелетами обойдется почти в 17 тыс. руб. на человека, также без багажа. Если он нужен, готовьтесь потратить еще более 3 тыс. руб.

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Зато пожить в Сочи в ноябре можно дешевле, чем обычно. Да и вариантов много: если в середине ноября сервисы бронирования публикуют почти 1100 предложений отелей различных категорий, то, скажем, во время предстоящих новогодних каникул – чуть больше 800.

Вот несколько конкретных примеров. За двое суток с завтраком в пятизвездочном «Гранд Карат Сочи» заплатите в середине ноября 39 800 руб. на двоих (для сравнения: в начале января аналогичный номер стоит 58 800). В четырехзвездочном гранд-отеле «Жемчужина» – 16 тыс. руб. с завтраком (на дни новогодних каникул в этой гостинице мест почти не осталось, самый ближайший вариант мы нашли на 7 января – за 12 тыс. руб. в сутки). Трехзвездочные отели предлагают бюджетное проживание. В «Жемчуге», расположенном недалеко от пляжа, можно провести двое суток за 8400 руб., в более отдаленном от моря «Чайковском» – за 4800 руб. При этом в январе ценник практически во всех отелях вырастает примерно в 1,5–2 раза.