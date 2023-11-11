Казань вошла в топ наиболее популярных городов для отдыха с детьми в ноябре

Столица Татарстан вошла в топ самых популярных городов для отдыха с детьми в ноябре. Город оказался в первой пятерке, заняв четвертое место рейтинга, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

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На первом месте расположилась Москва, куда отправился каждый пятый путешественник. Следом за ней идет Сочи, который выбрали 16% пользователей, а далее Санкт-Петербург — 12,5%.

Следом за Казанью расположились Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград и Тюмень.

Уточняется, что чаще всего путешественники с детьми выбирают четырехзвездочные отели: 33,5% заказов приходятся на эту категорию размещения. Почти одинаково популярны гостиницы без звезд (то есть апартаменты, гостевые дома) и "трешки". Их предпочитают 27 и 26% гостей.