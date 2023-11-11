Казань вошла в топ наиболее популярных городов для отдыха с детьми в ноябре
Столица Татарстан вошла в топ самых популярных городов для отдыха с детьми в ноябре. Город оказался в первой пятерке, заняв четвертое место рейтинга, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.
На первом месте расположилась Москва, куда отправился каждый пятый путешественник. Следом за ней идет Сочи, который выбрали 16% пользователей, а далее Санкт-Петербург — 12,5%.
Следом за Казанью расположились Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград и Тюмень.
Уточняется, что чаще всего путешественники с детьми выбирают четырехзвездочные отели: 33,5% заказов приходятся на эту категорию размещения. Почти одинаково популярны гостиницы без звезд (то есть апартаменты, гостевые дома) и "трешки". Их предпочитают 27 и 26% гостей.
Напомним, ранее столица Татарстана входила в тройку городов России, наиболее востребованных среди соотечественников в ноябрьские выходные. При этом о намерении взять отпуск или отгул сразу после Дня народного единства рассказали еще 14% казанцев.
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