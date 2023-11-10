Перечислены регионы, лидирующие по турпотоку в России

Число людей, отдыхающих в России, стало больше: туристический поток вырос на 16% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал в беседе с Национальной Службой Новостей президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

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Эксперт отметил, что лидирующую позицию занимает Калининград, туристический поток в этот город и область увеличился на 100%.

Также одним из популярных регионов у российских туристов стал Северный Кавказ с приростом турпотока на 53%.

В числе возросшего туристического интереса и посещений оказались Воронежская область (77%), Красноярский край (41%) и Башкортостан (30%), заявил специалист.