Перечислены регионы, лидирующие по турпотоку в России
Число людей, отдыхающих в России, стало больше: туристический поток вырос на 16% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал в беседе с Национальной Службой Новостей президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
Эксперт отметил, что лидирующую позицию занимает Калининград, туристический поток в этот город и область увеличился на 100%.
Также одним из популярных регионов у российских туристов стал Северный Кавказ с приростом турпотока на 53%.
В числе возросшего туристического интереса и посещений оказались Воронежская область (77%), Красноярский край (41%) и Башкортостан (30%), заявил специалист.
Отметил Уманский и стабильную популярность Краснодарского края, на курортах которого летом отдохнули почти 9,7 миллиона туристов.
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