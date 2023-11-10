Исследование Rambler&Co. Внедорожник и новая сумочка — что забывают в отелях туристы

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и эксперты Отелло (сервиса бронирования от 2ГИС) опросили десятки тысяч туристов и выяснили, что за последний год каждый пятый путешественник что-либо забывал в отелях: от одежды и обуви до игрушек для взрослых и даже автомобилей. Специалисты составили топ самых забываемых вещей — чтобы точно проверить перед отъездом. А еще узнали, кто чаще забывает вещи, в каких видах гостиниц и как их вернуть.

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Исследование проводилось на медиаресурсах Rambler&Co в октябре 2023 года методом онлайн-опроса. Охват составил более 130 тысяч россиян от 18 лет и старше. Все респонденты совершали туристические поездки по России в течение последних 12 месяцев. Дополнительно экспертами сервиса бронирования Отелло проводился офлайн-опрос отельеров — в интервью приняли участие сотрудники более 10 отелей, которые рассказали об оставленных постояльцами вещах.

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Что чаще всего забывают

По данным Rambler&Co и Отелло, 20% опрошенных забывали свои вещи в отелях 1-2 раза. 1% респондентов — 2-3 раза, а еще 1% постоянно что-то забывают в гостиницах.

Чаще всего туристы забывают одежду или обувь (20% опрошенных выбрали этот вариант ответа) и зарядные устройства (18%). В топ-5 вошли туалетные принадлежности (11%), мобильные устройства (7%), а также зубные щётки и паспорта (по 4%). Реже всего постояльцы забывают в отелях лекарства и игрушки для взрослых — этим вариантам досталось по 1% ответов.

22% опрошенных туристов забывали вещи в этом сезоне в апартаментах, 21% ответили, что оставляли вещи в отелях 4*, 21% — в трёхзвёздочных отелях. Реже всего забывали вещи в бутик-отелях и глэмпингах — эти варианты ответов выбрали по 1% опрошенных.

Кто чаще забывает

Мужчины забывают вещи в отелях чаще, чем женщины — 67% мужчин и 33% женщин утвердительно ответили на вопрос про оставление вещей в гостиницах. Из них 75% женаты или замужем.

Интересный факт: туристы чаще забывают вещи, когда они проживают с супругом или партнером (37% ответов набрал этот вариант). А если проживают с коллегами, то вещи практически не оставляют — этот вариант получил всего 2% утвердительных ответов.

Неожиданные находки

Эксперты сервиса бронирования Отелло опросили отельеров и узнали, какие находки в номерах были обнаружены после отъезда гостей. Сотрудники отелей подтвердили тенденцию — чаще всего постояльцы забывают одежду и зарядные устройства. Но есть и необычные находки после отъезда гостей.

Так, менеджер отеля «Ивмонтан» (Сочи) Диана рассказала, что однажды их гости забыли дорогое лыжное оборудование.

«Наш отель известен среди лыжников, и однажды спортсмены выехали из отеля, забыв в специальной комнате для хранения снаряжения свое оборудование стоимостью несколько сотен тысяч рублей. А вспомнили они об этом уже в аэропорту. Пришлось отправлять им оборудование почтовой службой в другой город».

Управляющая отелем «Alcont» (Сочи) Александра поделилась забавной историей с забытой вещью в их отеле.

«В нашем отеле проживала семейная пара. Глава семьи был очень высоким и положил очки жены на самую верхнюю полку в шкаф, в самый тёмный угол. Спустя какое-то время гости обнаружили, что потеряли очки, и попросили их поискать в шкафу. Оказалось, что они лежали нетронутыми на самом высоком месте».

Забывают даже автомобили. Например, в отеле «Ивмонтан» гость забыл, что приехал на автомобиле, и после выселения уехал домой на электричке. А вернулся за машиной только через 3 дня. Директор клиентского сервиса Отелло Ольга Карлей поделилась похожей историей.

«В одном из отелей Алтая гость забыл внедорожник Lexus. Сотрудники обнаружили его на парковке, после того как семья выехала из отеля. Только после звонка техподдержки мужчина вспомнил, что они с женой приехали на двух автомобилях, а уехали на одном. Забрали его только через несколько дней».

Однако не все возвращаются за забытыми вещами и даже отказываются от возврата вещей отелем. Руководитель отельной поддержки сервиса Отелло Елена Ваняшина поделилась историей про забытую женскую сумку.

«Девушка забыла сумочку, отель попросил нас связаться с гостьей и узнать, как ей вернуть вещь. А девушка отказалась, сказала, что купила новую и эта ей не нужна».

Менеджер отеля «Золотой дельфин» (Адлер) Мария тоже вспомнила, что не все гости возвращаются за забытыми вещами. Например, совсем недавно у них в отеле оставили чемодан с вещами, но отказались от его возврата.

Как вернуть забытую вещь

Более 60% респондентов ответили, что даже не пытаются вернуть забытую вещь. 14% опрошенных самостоятельно возвращались в отель и забирали оставленное, а 8% туристов обращались в службу поддержки отеля и просили вернуть забытые вещи.

По словам директора клиентского сервиса Отелло Ольги Карлей, для того чтобы вернуть забытую в отеле вещь, достаточно связаться со службой поддержки сервиса бронирования или самого отеля. Сотрудники отеля обычно оперативно находят вещь и помогают вернуть её обладателю удобными способами в короткий срок. Ну и, конечно, за ней всегда можно вернуться лично.

Информационные справки:

Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по объему аудитории цифровых ресурсов — свыше 45,2 млн человек ежемесячно (по данным Mediascope, Cross Web, 2023). В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий.