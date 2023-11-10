В России растет спрос на горнолыжный отдых

Эксперты туристической индустрии поделились информацией о том, какие внутренние направления становятся популярными у россиян перед наступлением новогодних праздников.

Спрос на отдых на российских горнолыжных курортах увеличивается в преддверии зимних праздников. Вице-президент РСТ Дмитрий Горин отметил, что особенно востребованы горнолыжные курорты Краснодарского края, а также Приэльбрусье, Домбай и Белокуриха.

Кроме того, по его словам, традиционно популярны города Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и города Золотого кольца. Ольга Иванова, пиар-директор туркомпании FUN&SUN, добавила, что также востребованы отдых в Сочи, Анапе, Геленджике, Махачкале и Владикавказе. Однако продажи туров в Казань, Карелию и на Алтай снизились.