Гостиницы Золотого кольца отметят знаком «Отличное место»

Инициатива принадлежит Союзу городов Золотого кольца России, и ее целью является превращение городов Золотого кольца в одни из самых гостеприимных туристических направлений в стране.

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Конкурс, стартовавший 1 ноября, включает участие гостиниц, отелей и хостелов из различных городов, включая Владимир, Иваново, Кострому, Переславль-Залесский, Ростов, Сергиев Посад, Суздаль, Углич и Угличский район, Ярославль.

Оценка участвующих городов будет проводиться по нескольким критериям, включая наличие парковок, наличие информационных материалов о достопримечательностях, обратную связь на отзывы гостей, а также аспекты экологии и безопасности.

Победителей конкурса отметят специальным знаком "Отличное место. Рекомендовано Союзом городов Золотого кольца", который будет вручен на год.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 ноября, а торжественная церемония вручения наград запланирована на январь 2024 года.

Президент Союза городов Золотого кольца, мэр Ярославля Артем Молчанов отметил, что конкурс получил поддержку глав всех городов Золотого кольца и вызвал интерес в туристической сфере. Он также подчеркнул, что конкурс будет способствовать еще тесному объединению городов на маршруте и поможет Союзу рекомендовать «хорошие места» туристам.

Для представителей гостиничного бизнеса участие в конкурсе представляет отличную возможность подтвердить или повысить свою статусную позицию. В будущем планируется проведение аналогичных конкурсов для определения самых гостеприимных ресторанов, музеев и туристско-информационных центров на маршруте.