В Самаре появится два уникальных проекта для туризма

В региональном Правительстве под председательством губернатора Дмитрия Азарова состоялось третье в этом году заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области. Глава региона подчеркнул, что необходимо постоянно находить новые и новые решения, улучшающие инвестиционный климат в регионе.

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Участники обсудили вопросы повышения инвестпривлекательности региона и перспективные проекты, которые могут быть здесь реализованы.

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В частности, был представлен проект многофункционального круглогодичного туристического комплекса "Стрельная Вилладж". Его планируется построить рядом селом Зольное в живописном месте неподалеку от горы Стрельной, входящей в национальный турмаршрут. Комплекс будет включать в себя эко-отель с 45 модульными домами и развитую инфраструктуру: банный комплекс с разными видами бань и термальным бассейном, панорамный ресторан с террасой на берегу Волги, кафе-бар, мини-яхт-клуб, центр водных развлечений, детскую игровую площадку, парковую зону. Инфраструктура будет работать не только для отдыхающих в эко-отеле, но и для всех посетителей.

Создаваемые объекты направлены на развитие двух ключевых направлений туризма: рекреационного и экологического. Проект инвестор предполагает реализовать в рамках общей стратегии развития туристско-рекреационного кластера "Самарская Лука". Построить комплекс планируется за год. Он будет способствовать качественному отдыху, в первую очередь, жителей Жигулевска и Самарской области. При этом инвестор рассчитывает, что посетить комплекс смогут туристы со всей России, что увеличит турпоток в регион в целом.

"Жигулевск - особый город, расположенный в границах национального парка. Там любое решение должно быть многократно проверено", - подчеркнул Дмитрий Азаров и спросил у мэра города, было ли обсуждение с жителями.

Как пояснил глава Жигулевска Илья Сухих, проект обсуждался с горожанами и был ими поддержан. Совет одобрил заключение инвестиционного меморандума между Правительством Самарской области, Администрацией городского округа Жигулевск и инвестором по реализации данного проекта.

На заседании рассматривался еще один проект - строительство многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса на территории Ставропольского района. Соглашение между Правительством Самарской области и компанией "Первостроитель" по реализации проекта создания в регионе крупного рекреационно-оздоровительного комплекса было заключено в июне 2023 на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Проект предусматривает создание на берегу Волги, рядом с протокой Нижняя Купринка, многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса и всей необходимой инфраструктуры для длительного загородного отдыха. В том числе, это отель на 300 номеров, коттеджный комплекс, рестораны, центр отдыха и термальный комплекс, марина для стоянки лодок и катеров, экспо-центр, центр восстановительной медицины и водной реабилитации, спортивные объекты, лесопарковые зоны. Комплекс будет работать круглогодично. Ожидаемый срок завершения работ на первом этапе - 2026 год.

Как пояснил представитель компании-инвестора, у комплекса нет аналогов в Самарской области и во всем ПФО, в нем видят большую перспективу развития туризма. По его словам, изначально предполагалось построить небольшую турбазу, но, впечатлившись местной природой, Волгой, было решено создать для региона и его жителей такой масштабный объект. Дмитрий Азаров сообщил, что инвестору будет оказана поддержка. "Объект интересный, масштабный. Мы готовы помогать", - сказал губернатор.

При этом глава региона особо подчеркнул важность бережного отношения к Волге и к рекреационным участкам при реализации проекта - как это и заявляют инвесторы.

Общий объем инвестиций по этим двум проектам - около 8 млрд рублей. Планируется, что их запуск позволит создать почти 400 новых рабочих мест.

Глава региона напомнил, что туристический поток в Самарскую область растет год от года. Если в 2018 году (год проведения Чемпионата мира по футболу) был зафиксирован 1 млн туристов, то за прошлый год показатель составил более 2,5 млн - и на текущий момент, за 9 месяцев 2023 года, эта планка уже превышена.

По итогам 2023 года ожидается более 3 млн туристов. "Но для этого нужно как следует потрудиться нам вместе, в первую очередь профильному министерству", - подчеркнул губернатор. Он обратил внимание врио министра туризма Самарской области Артура Абдрашитова на необходимость уделить внимание развитию возможностей отдыха в регионе в предстоящий период новогодних каникул.