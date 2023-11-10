Стало известно, когда выгоднее лететь на горнолыжные курорты России

Информацией о выгодных датах для полетов на популярные российские горнолыжные курорты России поделилось РИА Новости со ссылкой на аналитиков «Авиасейлс».

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Так, покататься на лыжах в Сочи можно с декабря по май: именно в это время здесь открыт горнолыжный сезон. Из Москвы сюда выгоднее лететь с 10 по 16 декабря, с 9 по 15 января и с 6 по 14 февраля. За перелет придется заплатить от 9 800 рублей. Выгодные даты при вылете из Санкт-Петербурга: 8-15 декабря, 11-20 января и 16-22 февраля со стоимостью перелета от 11 800 рублей.

На курорты Архыза поклонникам горных лыж стоит отправиться из Москвы в период с 18 по 24 декабря, с 20 по 27 января и с 8 по 16 февраля. Стоимость авиабилетов в эти дни начинается от 8 100 рублей. Из Санкт-Петербурга на горнолыжные курорты Архыза выгоднее лететь с 11 по 23 декабря, с 17 по 24 января и с 9 по 16 февраля. Перелет будет стоит от 10 000 рублей.

Самым выгодным направлением для горнолыжников аналитики назвали курорт «Солнечная долина» в Миассе. Из Москвы сюда выгодно лететь с 29 ноября по 6 декабря, с 13 по 20 декабря и с 12 по 20 января. За перелет придется заплатить от 7 000 рублей. Любителям горных лыж из Санкт-Петербурга наиболее выгодными датами для посещения курорта станут 21-28 ноября, 15-21 декабря и 13-20 января. Стоимость билетов на самолет начинается от 7 800 рублей.